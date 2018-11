Von Marcus Deschner

Eberbach. "Wir sind zwar am Boden zerstört, können aber wohl nicht viel machen", sagt Susanne Götz zum nahenden Ende des Campingpark-Restaurants unter ihrer Regie. Das Café-Bistro "Strandgut" hatten sie und ihr Partner Marcos González Jiménez Mitte Juni 2015 übernommen und mit viel Herzblut zu einem beliebten Treffpunkt nicht nur für Camper ausgebaut. Doch passt das anscheinend nicht zum Campingpark-Konzept der "Generalpächter" Jörg Pachur und Christine Freyer, die den Platz von der Stadt Eberbach als Eigentümerin 2003 pachteten. Die überreichten ihren "Unterpächtern" Ende September die Kündigung zum 31. Dezember 2018. Jörg Pachur sprach unserer Zeitung gegenüber von "gravierenden Vertrags- und Abspracheverletzungen" durch das Gastronomenpaar.

So werde das Lokal nicht "campergerecht" geführt, meinte er auch mit Verweis auf die Öffnungszeiten, die dienstags bis donnerstags um 15 Uhr beginnen und um 22 Uhr enden, während freitags bis sonntags schon um 9.30 Uhr geöffnet und ebenfalls um 22 Uhr Schluss ist. Der Montag ist als "Ruhetag" reserviert.

Pachur hingegen sieht die Eberbacher Kundschaft nicht als "erste Zielgruppe" auf dem Platz an. Man habe den Vertrag mit Götz auch fristgerecht gekündigt. Das wiederum bezweifelt die Gastronomin.

Deshalb liege das Schreiben derzeit bei ihrer Anwältin zur Prüfung. Sehr erfreut ist sie über den Rückhalt von Bürgern. Die hätten sich nicht nur in der jüngsten Gemeinderatssitzung für sie stark gemacht. Vielmehr hätten für das Weiterbestehen des "Strandgut" auch bereits 350 Personen unterschrieben, weitere Listen kursierten noch. Auch hätten sich Bürger an den Bürgermeister und die Stadträte gewandt, um doch noch eine Verlängerung für das am Neckar gelegene Bistro zu erreichen. In dem habe man nicht nur essen und trinken können. Vielmehr seien dort immer wieder auch Live-Musik gespielt und Lesungen veranstaltet worden.

Doch die Stadt könne als Verpächterin nichts machen und habe wohl auch kein Interesse daran, bedauert sie. Sie habe zwar Alternativstandorte von Kollegen angeboten bekommen. "Aber was soll ich in Beerfelden oder Erbach?". Man wolle nun schauen, ob’s doch geeigneten Ersatz in Eberbach gebe. "Aber ein passendes Lokal ist gar nicht so einfach zu finden. Einen "Plan B" haben die beiden schon mal. Susanne Götz und ihr Partner Markos, der in Kürze seinen Abschluss als Musikpädagoge machen will, wollen sich ab Januar Arbeitsstellen suchen.