Eberbach. (cum) Das Eberbacher Autokino in der Au hat fünf Tage nach dem Start zur Halbzeit bereits die Besucherzahlen aus dem Vorjahr übertroffen. Bis Dienstagmittag waren für die insgesamt 29 Vorstellungen bereits 1907 Tickets verkauft worden. Im Vorjahr wurden bei 28 Filmen und Auftritten rund 1600 Besucher gezählt. In diesem Jahr werden nur Filme gezeigt. Spitzenreiter war bislang Christopher Nolans "Tenet". Für den Science-Fiction-Action-Kracher meldete die Eberbacher Tourist-Info "ausverkauft".

Gut besucht waren auch "Drachenreiter" mit 148 Zuschauern und "Die Kleine Hexe" mit 108 Besuchern. Für die mit vielen neuen Ideen gespickte Aufführung des Zwingenberger "Freischütz" von 2016, bei der der Schauspieler Michael Gaedt Regie geführt hat, am Dienstagabend waren nachmittags bereits 83 Eintrittskarten verkauft. Bei den Besuchern kommt das Kinoerlebnis auf sieben mal 14 Meter großem Bildschirm unter freiem Himmel gut an. Zum Kinobesuch gibt es am Einlass noch ein paar Tütchen Popcorn gratis obendrauf. Bis Sonntag hat das Autokino noch geöffnet.

Am Mittwoch läuft um 14 Uhr "Paddington 1" über die Abenteuer des Paddington-Bären. Um 16 Uhr ist das vor fast 100 Jahren in Bayern spielende Heimatdrama "Herbstmilch" zu sehen. Im Abendprogramm um 19 Uhr läuft Stephen Kings Gruselschocker "Friedhof der Kuscheltiere". Nur noch wenige Tickets gibt es für den Trip nach Gotham City mit dem "Joker" am Samstagabend.