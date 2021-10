Eberbach. (mabi) Das ging um, wie ein Lauffeuer: 19 Schüler sollen an der Gemeinschaftsschule positiv auf Corona getestet worden sein. So zumindest brodelte die Gerüchteküche. "Erst einmal Entwarnung und keine Panik", teilt Rektor Udo Geilsdörfer am Montag mit.

Die Schnelltests waren am Freitag bei 14 Schülern positiv. Allerdings haben die PCR-Tests bei zwölf der 14 dann ein negatives Ergebnis ergeben. "Die letzten zwei PCR-Tests stehen noch aus. Wir gehen davon aus, dass auch diese negativ sind", so Geilsdörfer.

Neue Schnelltests wurden am Montag von der Stadt geliefert. Da Geilsdörfer am Wochenende mit Robin Uhrig, dem städtischen Beauftragten für Schulen, alles besprochen hat, konnte alles auch schnell geregelt werden. Die Qualität, der vom Land gelieferten Schnelltests, darf angezweifelt werden.