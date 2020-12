Eberbach. (RNZ) Der katholische Pfarrgemeinderat hat in einer außerordentlichen Sitzung am 20. Dezember beschlossen, dass alle Gottesdienste an Weihnachten und in den darauffolgenden Tagen nicht mehr öffentlich sein werden.

Alternativ bietet die Seelsorgeeinheit Edith Stein Livestreams verschiedener Gottesdienste an: Die Christmette an Heiligabend um 17 Uhr wird live aus der Kirche St. Johannes Nepomuk übertragen. Für die festliche Umrahmung sorgen Gesangssolistinnen begleitet von Trompete und Orgel.

Die Krippenfeiern finden in Videoform statt und werden ab dem 24. Dezember auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit zu sehen sein.

Der Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag wird ebenfalls um 11 Uhr live im Internet übertragen. Darin wird eine solistisch aufgeführte Mozartmesse dargeboten.

Alle Gottesdienste werden noch zwei Tage lang zum Nachhören und -sehen abrufbar bleiben.

Alle Infos zu den Angeboten gibt es auch unter www.se-edith-stein.de.