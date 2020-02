Eberbach. (RNZ) Die Stadtwerke Eberbach (SWE) haben im Laufe des Mittwoch einen Au-Brunnen in Betrieb genommen. Durch die anhaltenden starken Niederschläge der letzten Tage seien die Trübungen der Rohwässer derartig angestiegen, dass bereits zwei Aufbereitungsanlagen vom Netz genommen wurden, um den Eintrag von trübem Wasser in das Versorgungsnetz zu verhindern, teilten die Stadtwerke mit.

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung seien die SWE gezwungen, einen Au-Brunnen in Betrieb zu nehmen. Dies hat zur Folge, dass die Wasserhärte vor allem in Neckarwimmersbach ansteigen wird. Die in Aussicht gestellte Aufhebung der Chlorung könne aufgrund der aktuellen Situation somit vorerst nicht erfolgen.