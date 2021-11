Eberbach. (rho) Die Woche der Pogromnacht im November 1938 folgte einer eher zufälligen Dramaturgie. Am Montag, 7. November erschoss der polnische Jude Herschel Grynszpan in der deutschen Botschaft in Paris den Botschaftssekretär von Rath.

In Eberbach lag der Stadt- und Landbote voll auf der Linie der NS-Propaganda. Die Eberbacher Zeitung gab es schon seit 1935 nicht mehr. Sie war mit ihm fusioniert. Am Tag nach dem Attentat, als die Meldungen in alle Welt gingen, führte die Gaufilmstelle in den Eberbacher Kinos "Juden ohne Maske" auf.

Die antijüdische Stimmung war systematisch hochgekocht worden. Der Anschlag auf die Synagoge sollte wie eine spontane Tat der Bevölkerung dargestellt werden. Bürgermeister zu jener Zeit war Dr. Hermann Schmeißer. Der ließ unter dem Zeitgeschehen für 1938 notieren: "Die Erbitterung der Bevölkerung über den ruchlosen Mord, den der Jude Grünspan in Paris an Gesandtschaftsrat von Rath beging, machte sich in der Demolierung der jüdischen Geschäftsschaufenster Luft. In den Morgenstunden ging außerdem die Synagoge in Flammen auf".

Doch da täuschte SA-Sturmführer Schmeißer. Es war nicht die aufgebrachte Bevölkerung. Die stand allenfalls in gehörigem Abstand. Die SS war beim Anschlag auf die Synagoge und der Tour durch die Stadt unter sich. Die SS-Männer traten in Zivil auf.

Eine unrühmliche Rolle spielte Bürgermeister Dr. Schmeißer beim Abwickeln des Schadens nach dem Brand. Das Badische Innenministerium musste ihn sogar bremsen, weil er mit seinen Forderungen gegen die jüdische Kultusgemeinde überzog. Die 1913 für 17.000 Mark gebaute Synagoge wurde komplett zerstört. Die Brandversicherung zahlte keinen Pfennig.

Die Stadt Eberbach schickte der jüdischen Gemeinde für Aufräumarbeiten eine Forderung über 1.576,70 Reichsmark: Sie nahm ihr als Gegenrechnung das Synagogengrundstück für 576,70 RM ab. Die restlichen 1.000 Mark musste die Gemeinde bar zuzahlen.

Mit dem Brandschutt der Synagoge wurde der Winterhafen am Neckar aufgefüllt. Der zweiflügelige Sandstein vom First des Synagogendaches mit den Zehn Geboten wurde mit einer Schubkarre auf die Neckarbrücke fahren und in den Fluss gekippt. Im Sommer 1978 wurde der Stein bei Baggerarbeiten zufällig entdeckt. Vierzig Jahre lang hat der Fluss an der gemeißelten Schrift gewaschen.

Aus dem Neckar geborgen und im Evangelischen Gemeindehaus aufgestellt: der Gesetzesstein der Synagoge heute. Foto: rho