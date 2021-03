Von Felix Hüll

Eberbach. Was eine Windmühle, ein Apfelbäumchen und tiefe Trauer mit Lobreden auf die zurück gelegte Acht-Jahres-Amtszeit von Bürgermeister Peter Reichert in Eberbach zu tun haben erschließt sich, wenn man den Worten von Michael Reinig, Jan Frey sowie Stefan Hildebrandt zur Vereidigung des Eberbacher Stadtoberhaupts zuhörte.

Der Landrat-Stellvertreter Hildebrandt, Schönbrunns Bürgermeister Frey und Eberbachs erster Bürgermeister-Stellvertreter Reinig sprachen bei der feierlichen Amtsverpflichtung von Reichert in der jüngsten Präsenzgemeinderatssitzung in der Stadthalle. der mit diesem Akt formal in seine zweite Amtszeit eingeführt wurde – auch diesmal nicht so, wie das sonst in solchen Fällen üblich ist.

2013 hatte nach Reicherts Wahlsieg 2012 der gerade zu Jahresanfang erfolgte Mord an AGL-Stadtrat Harald Grote und seiner Frau Dorothee Thaler für ein Verschieben des offiziellen Verpflichtungsakts geführt. Er kam erst im März zustande. Und nach Reicherts Wiederwahl vom 18. Oktober 2020 bei einer Wahlbeteiligung von rund 31 Prozent mit einer 95,3-prozentigen Zustimmung für den Alleinkandidaten hatte die Pandemie auch den zweiten offiziellen Verpflichtungsakt verändert. Gemeinhin würdigt man die besondere Stellung dieses Amtes in einer Kommune durch eine Sondersitzung des Gemeinderats. Sie enthält nur einem Tagesordnungspunkt und hat viele Gäste sowie Ansprachen. Diesmal fand der feierliche Akt nur als einer von 19 Tagesordnungspunkten einer regulären Sitzung mit wenig Publikum und lediglich Familienangehörigen Reicherts als Gästen statt.

Rede des neuen Landratvertreters

"Für Sie ist eine Vereidigung nichts Neues – neu sind die Umstände" erklärte Stefan Hildebrandt. Er ist selbst erst seit Monatsanfang als neuer erster Landesbeamter des Rhein-Neckar-Kreises Stellvertreter von Landrat Stefan Dallinger, den er als verhindert entschuldigte. Reichert sei nun zwei mal in zwei verschiedenen Gemeinden als Bürgermeister wieder gewählt worden. "Das ist etwas Besonderes, das hat es im Rhein-Neckar-Kreis noch nie gegeben", sagte Hildebrandt. Er erwähnte auch, dass bei Reicherts Wiederwahl 163 Stimmen auf 70 alternative Namensnennungen entfallen waren. Hildebrandt: "Wer keinen Mitbewerber hat, kann nicht so viel falsch gemacht haben."

Der Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig (rechts) nahm dem mit Amtskette geschmückten Stadtoberhaupt den Eid ab. Foto: Felix Hüll

Dass Reichert im Gegenteil ganz vieles richtig gemacht habe, erklärte Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig und listete auf: Er nannte das Lösen der HSG-Sanierungsstreitfolgen, Reparaturen und Investitionsstau-Beseitigung im Straßenbau, in der Abwasserkanalisation, bei den Grauguss-Gasleitungen, beim Neuaufstellen der Stadtwerke, in der Kinderbetreuung, bei der Windenergie, beim Dr.-Schmeißer-Stift, dem Sanierungsgebiet Brückenstraße/Rosenturmquartier, beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie dem Neubaugebiet Schafacker/ Wolfsacker. Reinig erwähnte das Kulturzentrum Depot 15/7, die Jugend- und Vereinsförderung aber auch Reicherts Engagement für die Ortsteile, die nahezu alle in den Genuss von Fördermitteln zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELR) gekommen seien. Und Reichert habe Anteil an der Weihnachtsbeleuchtung und dem Rosenturm als Advents- sowie Hoffnungskerze.

Stand die Trauer um die Mordopfer am Beginn seiner ersten Amtszeit, war jetzt mit einer Schweigeminute in der Sitzung des dieser Tage verstorbenen Altstadtrats Karl Braun gedacht worden. Just Braun hatte bei Reicherts Amtseinführung 2013 in einer Ansprache einen Aufgabenkatalog für den damals neuen Bürgermeister skizziert, an dessen Erfüllen man ihn messen werde, erinnerte jetzt Reinig. "Die meisten Punkte davon haben Sie erledigt." Und Reichert zeige Perspektiven auf wie etwa mit der 800-Jahr-Feier Eberbachs, der touristischen Erschließung des Ohrsbergs und der Überlegung, einen kleine Gartenschau in die Stadt zu holen oder Reicherts nicht von Erfolg gekröntem Anliegen, eine zweite Neckarbrücke zu schlagen.

Windmühlen-statt Mauerbau

"Bleib’ so wie Du bist" formulierte es Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey als Gratulant des Bürgermeistersprengels und überreichte Reichert als Geschenk ein Apfelbäumchen der Sorte Alkmene aus heimischem Garten. Von Reinig hatte Reichert zuvor eine Windmühle aus Holz erhalten. Dazu erklärte Reinig, Reicherts Einsatz für eine Bürgerbeteiligung bei der Frage "Windkraft auf dem Hebert" sei der richtige Weg, der auch zum ersten Bürgerentscheid in der Stadt führe. Reinig schloss mit dem Sprichwort "Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen."