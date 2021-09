Eberbach. (RNZ) Wegen Umbauarbeiten an der ehemaligen "Rose" am Neuen Markt muss wegen der Aufstellung eines Baukrans die Brückenstraße ab Donnerstag, 23. September, bis voraussichtlich 20. Oktober, halbseitig gesperrt werden.

Der Verkehr wird mittels einer Baustellenampel geregelt. Die Ausfahrt aus der Neckarstraße West wird in diesem Zeitraum für den Verkehr voll gesperrt. Die Abfahrt aus der Neckarstraße, bzw. dem Breitensteinweg, ist über die östliche Neckarstraße in Richtung Kreisverkehr an der Brücke möglich.

Die Zufahrt erfolgt weiterhin über die Querspange Breitensteinweg.

In diesem Zeitraum kann auch die Haltestelle "Neuer Markt" in beiden Richtungen in der Brückenstraße nicht bedient werden.