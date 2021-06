Eberbach. (cum) Das kleine Fahrrad- und Fußgängerbrückchen zur Unteren Talstraße wird nach der 2015 verstorbenen Altstadträtin Margareta Steinmetz benannt. Derzeit laufen dort schon die Bauarbeiten. Über die Benennung gab es im Gemeinderat keine großen Diskussionen. Der Beschluss fiel einstimmig aus. Weil es aber im Vorfeld Diskussionen gab, erklärte SPD-Stadtrat Klaus Eiermann noch einmal, warum er die neue Brücke aus Stahl als geeignet ansieht, sie nach der verdienten ehemaligen Stadträtin und Naturschützerin zu benennen.

Die Brücke, so Eiermann, sei Teil des Schulwegeplans. "Steinmetz als Lehrerin überquerte diese Brücke, wenn sie nicht gerade in ihrem BMW Isetta unterwegs war, fast täglich auf ihrem Weg zur Schule Diese Brücke Nr. 14 war Teil ihres Lebens!", erklärte Eiermann, "die SPD kann nicht erkennen, warum die Brücke nicht geeignet sein soll." Zumal es ja auch andernorts, etwa in Heidelberg, benannte Brücken wie die Theodor-Heuss-Brücke gebe.

"Überfällig" sei es, dass Steinmetz ein Andenken erhalte, sagte auch der Alternativgrüne Peter Stumpf. Eine Holzbrücke statt einer Stahlbrücke wäre zwar noch schöner, aber immerhin handele es sich um eine Fußgänger- und keine Autobrücke. Auch die CDU hätte sich, wie Georg Hellmuth sagte, vorstellen können, dass der Naturaspekt beim Gedenken an Steinmetz stärker berücksichtigt würde. Für künftige Benennungen, so seine Anregung, sei es auch wünschenswert ähnlich der Ehrungsrichtlinie einen Kriterienkatalog zu erstellen. "Es gibt noch mehr Brücken in Eberbach", so der Architekt. Peter Wessely (Freie Wähler) hatte auch keine Einwände gegen die Benennung. Er konnte selbst noch, wie er sagte, "Fräulein Steinmetz als Schüler erleben".