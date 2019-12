Eberbach. (RNZ) Am Samstag, 5. Januar, bringt Legend Events die Tribute Band "Bounce" in die Stadthalle. "Die Bon Jovi Tribute Band" tourt mit ihrem Programm "Wild in the streets" durch ganz Deutschland und das angrenzende Europäische Ausland.

In den mehr als 18 Jahren ihres Bestehens hat die Band in so ziemlich jedem angesagten Club, jeder Konzerthalle, bei einschlägigen Festivals sowie auf Open Air Shows alles "abgeräumt": Die Herzen der Zuschauer, zufriedene Gesichter, ekstatische Fangesänge: Ein begeistertes Publikum – und das in beständiger Besetzung.

Dreh- und Angelpunkt dieser energiegeladenen Show ist der charismatische Sänger und Frontmann Olli Henrich. Er steht dem Original in nichts nach und wurde wegen seiner unglaublichen Stimme von der Presse sogar schon als "der bessere Bon Jovi" bezeichnet.

Der Band geht es nicht darum, als "Double" aufzutreten. Bounce bringen mit eigener Note und trotzdem originalgetreuen Sounds und Arrangements das nahezu unerschöpfliche Repertoire aus fast 35 Jahren Bon Jovi auf die Bühne: Welthits, die Rockgeschichte geschrieben haben, Rocksongs, die an Power nicht zu überbieten sind, und Balladen, bei denen nahezu jeder Musikliebhaber dahin schmilzt.

Vom ersten Hit "Runaway" über All-Time-Favourites wie "You Give Love A Bad Name”, "Livin’ On A Prayer”, "Keep The Faith”, "Bed Of Roses”, "It’s My Life” oder "Have A Nice Day” bis hin zu aktuelleren Songs wie "We Weren’t Born to Follow” wird nichts ausgelassen.

Mit viel Liebe zum Detail, typischen Posen und unzähligen Originalinstrumenten erspielen sich Bounce nach wie vor einen immer größer werdenden Kreis an Fans.

Info: Beginn ist um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), Ende um 23.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Tickets gibt es in der Tourist-Info im Rathaus und hier.