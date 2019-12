Unter der letztmaligen Leitung von KMD Achim Plagge ließen Eberbacher Kantorei, Kurpfalzphilharmonie Heidelberg und Solisten am zweiten Weihnachtstag eine prachtvolle Kantate im Gottesdienst in der Michaelskirche erklingen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Nach vielerlei "letzten" Konzerten und Auftritten in den zurückliegenden Tagen und Wochen war er nun gekommen: Achim Plagges endgültiger Abschied von seiner Tätigkeit als Bezirkskantor in Eberbach und dem Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach. Wie in jedem Jahr am zweiten Weihnachtstag, so stand auch am Donnerstagmorgen wieder eine prachtvolle Kantate im Mittelpunkt des Festgottesdienstes. "Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor des Höchsten Gnadenthron…", jubelte der Chor eins ums andere Mal in Bachs Kantate Nr.4 aus seinem berühmten Weihnachtsoratorium durch die voll besetzte evangelische Michaelskirche.

Und noch einmal zog Plagge dabei die verschiedensten Register seines musikalischen Könnens: in fulminantem Orgelspiel, als Dirigent von Eberbacher Kantorei, Kurpfalzphilharmonie Heidelberg und den Solisten Magdalena Plagge (Sopran), Dieter Schweigel (Bass) und Annika Glasbrenner als "Echo" in der bezaubernden "Echo-Arie" der Kantate, sowie nicht zuletzt als Sänger in den strahlenden Tenor-Partien des Stückes.

Viele Repräsentanten der Stadt Eberbach und des Kirchenbezirks konnte Pfarrer Gero Albert an diesem Morgen unter den Gottesdienst-Teilnehmern begrüßen, dazu zahlreiche Verwandte und Freunde Plagges, die eigens zu dessen "besonderem" Tag angereist waren.

Ursprünglich für den Neujahrstag geschrieben, spiele das eigentliche Weihnachtsgeschehen in Teil vier des Oratoriums kaum mehr eine Rolle, erläuterte Dekan Ekkehard Leytz in seiner Predigt den theologischen Hintergrund der Kantate. "Erst jetzt scheint klar zu werden, wo die Weihnachtsgeschichte eigentlich hinzielt: Für alle Welt bricht in Jesu Geburt eine unerwartet neue Heilszeit an. Darauf können wir gar nicht anders als einzufallen – mit Danken und Loben."

Ein Psalm, ein Vaterunser, dann war der Augenblick gekommen: Durch Auflegen der Hände wurde Kirchenmusikdirektor Achim Plagge von Kirchenbezirksrätin Isolde Priebus und Dekan Ekkehard Leytz von allen dienstlichen Verpflichtungen in Kirchenbezirk und Eberbacher Gemeinde entpflichtet. Man sei "unendlich dankbar" für sein vielfältiges segensreiches Wirken, so Leytz. "Jetzt geben wir dich frei für deine neuen Aufgaben." Bereits Anfang Januar übernimmt Plagge das Amt des "Landeskantors für das Chorsingen" mit Sitz in Heidelberg.

Noch einmal huschte Achim Plagge zur Empore hinauf, um zu einem Weihnachtslied der Gemeinde die Orgel jubilieren zu lassen. Und wieder hinunter, um die Wiederholung des prächtigen Eingangschors der Kantate zu leiten.

Langer, herzlicher Applaus dankte abschließend allen Mitwirkenden für einen erhebenden Weihnachtsgottesdienst und KMD Achim Plagge für 20 Jahre Kirchenmusik in Eberbach.