Eberbach. (RNZ) Der Schifferverein Eberbach 1351 hat sich im Vorstand neu aufgestellt. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurden Heinrich Staubitz als Vorsitzender und Helen Jung als Kassenwartin ins Amt gewählt.

Die beiden "Neuen", die sich naturgemäß schon länger im Verein engagieren, haben jetzt einen "Antrittsbesuch" bei Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert absolviert.

Dabei ergab sich ein lebhaftes Gespräch über alles rund ums Wasser in Eberbach und die über die Chancen und Herausforderungen des Schiffervereins. Den beiden neuen Vorstandsmitgliedern ist klar: es brechen neue Zeiten für den Verein mit seinen aktuell 86 Mitgliedern an. Zum einen, weil Heinrich Staubitz den vorherigen Vorsitzenden Helmut Raab abgelöst hat, der sich in dieser Position 19 Jahre lang um den Verein verdient machte und nun auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

Und zum anderen, weil mit Helen Jung erstmals in der langen Geschichte des Vereins eine Frau in der Vorstandschaft ist. Beide wollen die Schiffertradition in Eberbach wahren und so für einen Fortbestand des sorgen. Der neue Vorstand äußerte sich froh über die "Gewissheit, dass man im Rathaus immer einen Ansprechpartner für Anregungen und Anliegen des Vereins" habe. Bürgermeister Reichert schätzt es, dass er in dem ältesten Verein der Stadt kompetente Ansprechpartner finde in allem was die Schifferei angeht. Er wünschte den beiden und dem Verein "immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel". Erst vor kurzem wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, dass sich die Marinekameradschaft Eberbach auflöste; der Schifferverein ist davon nicht berührt.