Von Felix Hüll

Eberbach. Geschmacksfragen sind Ansichtssache. Aber nicht im Baurecht: wenn der Bebauungsplan einer Stadt Vorgaben etwa zu Dachform und -farbe macht, ist dies zu beachten, wenn man in diesem Gebiet bauen will. Das hat jetzt ein Bauherr im Eberbacher Filetstück-Neubaugebiet Wolfsacker/Schafacker nicht getan. Dafür hat er vom Bauausschuss die Quittung erhalten. Allerdings ist die Partie damit noch nicht zu Ende.

Von Neckarwimmersbach, vom Scheuerberg, von vielen Eberbacher Höhenaussichtspunkten mit freier Sicht auf den Südosthang des Ohrsbergs ist dieses Hausdach leicht auszumachen – die helle Dachfläche sieht man einfach. Sie vermag an ein Haus beispielsweise in der norditalienischen Flussebene zu erinnern. Aber erstens sind Dachform und Ziegelfarbe in dieser Form in Eberbach bislang so nicht anzutreffen und zweitens widerspricht die Farbe eindeutig den Vorgaben des besagten Bebauungsplans.

"Das passt nicht in Eberbachs Dachlandschaft. In Eberbach gehen die Farben von schwarz/anthrazit auf rotbraun." Der Leiter von Eberbachs Bauverwaltung Karl Emig trägt den Fall im Bauausschuss vor und mündet in die eindeutige Beschlussempfehlung, hier das gemeindliche Einvernehmen nach Paragraf 36 Baugesetzbuch nicht zu erteilen.

Dem werden nach einem Meinungsaustausch alle Ausschussmitglieder auch einstimmig folgen, ebenso dem Verwaltungsvorschlag, dem Bauherren für das bereits komplett eingedeckte Dach eine Missbilligung auszusprechen, weil er und sein Architekt dafür vorab nicht die baurechtliche Genehmigung eingeholt hatten.

"Sie wissen, wie ich zu Vorgaben stehe. Wir schreiben die Farben eines Daches vor, aber nicht, welche Art der Heizung... Aber Architekten wissen das."

Dies erklärt AGL-Stadträtin Kerstin Thomson. Nachdem der Bebauungsplan für den Wolfsacker nun mal Vorgaben enthalte, wie sich die Dachfarbe in die Umgebung einzupassen habe, stehe dieser Gemeinderatsbeschluss vor Parzellenerwerb, Planung, Bauantrag und den Arbeiten an Fundament, Wänden sowie eben dem Dach. Auch FWE-Stadtrat Professor Dietmar Polzin wendet sich an Emig: "Dieses Dach fällt schon auf. Da kauft jemand ein Grundstück, sieht den Bebauungsplan und hält sich nicht daran. Hat eigentlich jemand von der Verwaltung mit dem Bauherrn darüber gesprochen? Wer ist denn da der Architekt, der Planer?"

"Sie werden sicher hier keine Namen bekommen können," verteidigt Emig den von der Verwaltung einzuhaltenden Datenschutz in öffentlicher Sitzung. Mit dem Bauherrn habe man Kontakt gehabt, ja, ebenso wie mit der Kreisbaubehörde. Sie hatte angeraten, dass der Bauherr bei der Stadt für diese Abweichung vom Bebauungsplan einen Antrag auf Befreien von der Vorgabe stellen solle. Im übrigen passierten auch manchmal Fehler.Emig: "In den Ansichten, die ans Bauamt gegangen waren, "sah das anders aus." Das Bauamt erhalte zudem immer wieder mal Anfragen zur Dachfarbe, erklärt Emig noch.

SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Schieck erinnert daran, dass dies hier eines der ersten Häuser im Neubaugebiet sei und mahnt, hier keinen Präzedenzfall zu schaffen. "Das ist gar nicht zustimmungsfähig." Schieck will wissen, welche Konsequenzen der Bauherr zu ziehen habe. Emig antwortet, dass bei einer Ablehnung der Bauherr folgerichtig die Dachfarbe zu ändern habe und lässt es erst einmal dahingestellt sein, ob dies im Streichen oder Beschichten der Dachziegel in einer anderen Farbe zu bestehen habe oder aber im "Ziegel runter und neu eindecken".

"Mir tut der Bauherr auch leid. Aber der Architekt muss so etwas wissen," äußert sich auch Bürgermeister Peter Reichert ähnlich wie schon AGL-Rätin Thomson. Deren Fraktionskollege Lothar Jost bittet die Stadtverwaltung, doch den Gemeinderat darüber zu informieren, wie die Kreisbaubehörde letztlich entscheiden wird – ob sie das ähnlich beurteilt oder ob sie in einer Ersatzvornahme einer Entscheidung sich über die Eberbacher Bauausschussentscheidung hinweg setzt und dem Bauherrn - eventuell wegen unverhältnismäßiger Folgekosten – die Ausnahme vom Bebauungsplan doch noch gestatte.