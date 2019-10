Barbara (r.) und Mona Krawczyk machen wieder mit bei "Weihnachten im Schuhkarton". Ab sofort können Päckchen in der Hauptstraße 25 abgegeben werden. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Desto schwieriger die Zeiten, umso mehr bereitet es Freude, Kinder mit einem liebevoll gepackten Geschenk zu überraschen", sagt Barbara Krawczyk. Bis Weihnachten ist’s zwar noch hin, aber wenn Päckchen noch auf eine große Reise gehen sollen, müssen sie jetzt gepackt werden. Bereits zum neunten Mal beteiligt sich Barbara Krawczyk gemeinsam mit Tochter Mona an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Im Schaufenster in Barbaras Beauty Boutique in der Hauptstraße 25 haben die beiden Geschäftsfrauen bereits Platz geschaffen und die bislang noch leeren Kartons samt Infomaterial dort platziert.

Bei der Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation "Samaritan’s Purse" (Die barmherzigen Samariter), kann jeder mitpacken und einem bedürftigen Kind damit einen Glücksmoment schenken.

Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden in diesem Jahr in folgende Länder verschickt: Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch krisengeschüttelte Ukraine. Verpackt werden können Süßigkeiten, Spielzeug, Kleidungsstücke, Kuscheltiere, Schulsachen oder Hygieneartikel sowie "Wow-Geschenke" (etwa Fußball mit Pumpe, Tischtennisschläger und Bälle, Puppe oder Kuscheltier).

Die Päckchen sollte die Größe eines Schuhkartons haben; wer mag, kann sich vorab kostenlos einen Karton in der Boutique abholen.

Ebenso liegen dort Flyer aus. Darin befinden sich unter anderem noch Etiketten, auf denen das gewünschte Geschlecht und Alter des Empfängerkindes angekreuzt werden kann. Besonders freuen sich die Kinder auch über einen persönlichen Gruß oder ein Foto, so die Organisation.

Erhöht wurde in diesem Jahr die empfohlene, freiwillige Geldspende - von 8 auf 10 Euro. Das Geld soll für Transport, weitere Planungen und Umsetzung der Aktion verwendet werden. Neu ist in diesem Jahr unter anderem auch, dass die Päckchen online auf Reise gehen können. Wer also keine Zeit zum Packen hat, kann das unter www.online-packen.org erledigen lassen.

Barbara und Mona Krawczyk freuen sich, dass ihr Schaufenster jedes Jahr mehr mit Päckchen gefüllt wird. Im Jahr 2018 waren es beim Abgabetermin 210 Pakte plus "eine beachtliche Summe an Spendengeldern".

Laut Barbara Krawczyk hatte alleine die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach, "organisiert von Familie Pfarrer Feick und Team", 70 Päckchen und eine hohe Geldspende überreicht. Jetzt hoffen Mutter und Tochter darauf, dass sich das gesamte Schaufenster Fenster bald wieder mit bunt gepackten Päckchen füllt.

Bis zum 15. November können die gepackten Schuhkartons abgegeben werden.

Weitere Abgabestellen in der näheren Umgebung Eberbachs sind:

Brunnen-Apotheke Beerfelden, Christina Obenauer, Brunnengasse 7, Beerfelden

Elke Kölsch, Rohlederstraße 1, Waldbrunn/Schollbrunn

Birgit Ludwig, Alte Zwingenberger Straße 27, Neckargerach

Bücherladen Fundgrube, Christine Müller, Mosbacher Straße 16, Aglasterhausen

Info: www.geschenke-der-hoffnung.org