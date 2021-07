Von Felix Hüll

Eberbach/Mannheim. Sandra Wirtz heißt die vorläufige Insolvenzverwalterin, die das Amtsgericht Heidelberg mit Beschluss vom 29. Juni für die Firma Banspach Holzwerk GmbH eingesetzt hat. Wirtz prüft, ob Vermögen und Geschäftsumstände des Holzpalettenherstellers aus dem Holdergrund hinreichen, um ein Insolvenzverfahren finanziell zu tragen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Im Idealfall kann das Unternehmen nach diesem Verfahren weiter bestehen.

"Corona für sich genommen hat die Firma geschafft. Aber die Holzpreise haben sich derart verteuert, und das Unternehmen kann wegen langfristiger Verträge zu festen Preisen dies nicht an ihre Kunden weiter geben", begründet Wolfgang Weinhart, warum er seinen Mandanten Hans-Peter Banspach geraten hat, lieber früher als später den Antrag beim zuständigen Insolvenzgericht in Heidelberg zu stellen.

Rechtsanwalt Weingart aus Heidelberg berät das Eberbacher Fachunternehmen, das in dieser Form seit 2016 besteht, aber auf eine lange Familiengeschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückblicken kann. Aktuell sind von dem Beschluss neun Mitabeiter betroffen – zwei Vollzeitangestellte, fünf Arbeiter und zwei Teilzeitkräfte. Für drei Monate sichert das Arbeitsamt mit Insolvenzgeld ihr Einkommen.

Wolfgang Weingart ist selbst als Insolvenzverwalter tätig, bleibt in diesem Fall aber Rechtsbeistand dieser "Fachfirma für hochwertige Paletten für namhafte Industriefirmen wie etwa BASF, die hohe Qualitätsanforderungen stellen." Als solcher ist ihm daran gelegen, die aktuelle Situation seines Mandanten in einem größern wirtschaftlichen Zusammenhang zu betrachten, denn Banspach ist nicht das einzige Unternehmen, das unter der Entwicklung von Rohstoffpreisen wie etwa Holz zu leiden hat.

Nach einer Analyse der Sparkasse stehen viele Handwerksunternehmen hierzulande unter Druck: in den USA habe sich der Holzpreis 2020 versechsfacht; in Deutschland stieg er durch hohe Nachfrage seit letztem Herbst um mindestens 15 bis 20 Prozent an. Dabei profitieren allerdings die einheimischen Waldbesitzer noch am wenigsten von den steigenden Preisen: Verarbeitungsbetriebe und der Holzhandel können angesichts großer Abnahmemengen etwa durch China und Japan den Preis steigen lassen.

Umfrageergebnissen des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks zufolge beobachteten viele Betriebe je nach Holzart auch regionale Preissteigerungen von mehr als 50 Prozent, und es werde von Holzprodukten berichtet, die sich um mehr als 100 Prozent verteuert haben. Für Banspach kostet eine Schnittholzladung seit diesem Jahr doppelt soviel wie noch wenige Monate zuvor. Waren vier Ladungen innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen, verblieben so für die gleiche Summe im gleichen Zeitraum nur noch zwei Ladungen Ausgangsmaterial für die Palettenproduktion. Und im Gegensatz zu einem reinen Sägewerk, das Holz sozusagen frisch aus dem Wald verarbeitet, benötigt Banspach für seine Palettenproduktionsmaschine vorbearbeiteten Rohstoff, bereits zugeschnittene Holzstämme, deren Qualität einen bestimmten Standard erfüllen muss, um die Anforderungen der Banspach-Kunden an die unterschiedlichen Holzpackmittel zu erfüllen, etwa was physische Eigenschaften wie aber auch Schimmelresistenz betrifft.

Das Unternehmen fertigt auf vier CNC-gesteuerten Halbautomaten Paletten-Kleinserien, kann aber auf einer "Paletten-Linie" mit einer Kapazität von etwa 400 Stück pro Stunde auch Großaufträge erfüllen -–eben wenn denn genügend Ausgangsmaterial zur Verfügung steht.

Vorläufige Verwalterin Sandra Wirtz: "Der Geschäftsführer Banspach sah sich gezwungen, Insolvenzantrag zu stellen, da nach seinen Feststellungen in den nächsten Wochen und Monaten eine Zahlungsunfähigkeit eintreten wird. Damit wären auch die Lohn- und Gehaltszahlungen nicht mehr zu erfüllen."

Rechtsanwältin Wirtz aus der Mannheimer Kanzlei Depré Rechtsanwalts-AG hat nach ihrer Bestellung zur Verwalterin gemeinsam mit Anwalt Weingart die Unternehmenssituation Banspachs erörtert. Sie entschied, den Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fortzuführen. Die vorhandenen Aufträge stellten dafür ein ausreichendes Polster dar. Lieferanten wurden informiert und Wirtz stellte sicher, dass das Unternehmen weiter die Waren und Dienstleistungen erhält, die es zum Fortführen des Geschäftsbetriebs benötigt. Dies ermögliche, begonnene Aufträge vertragsgemäß abzuwickeln, und gleichzeitig schaffe es Voraussetzung dafür, mit einem möglichen Investor eine Auffanglösung für den laufenden Betrieb zu finden.

Verwalterin Wirtz: "Insgesamt ist festzuhalten, dass das Unternehmen in der Branche einen sehr guten Ruf besitzt, ordnungsgemäße Arbeiten erbracht hat und über einen gut eingespielten Mitarbeiterstamm verfügt."