Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Obwohl das Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße" wegen diverser Verzögerungen auch Ende 2021 noch in der Mache ist, erscheint am Planungshorizont längst ein neues, für Eberbach kapitales Projekt: das Sanierungsgebiet "Innenstadt". Das Gebiet bildet die Schnittstelle zwischen Bahnhofsumfeld und historischer Altstadt und erstreckt sich vom Bahnhofsplatz bis zum Neuen Markt.

Um an die nötigen Fördermittel dafür zu kommen, hat der Gemeinderat jetzt die Weichen gestellt und ein sogenanntes integriertes gesamtstädtisches Entwicklungskonzept unter Beteiligung der Bürgerschaft verabschiedet. Gleichzeitig gab er ein weiteres Konzept in Auftrag, mit dem Eberbach sich seinem Leitziel der städtischen Klimaneutralität bis 2035 nähern will: ein der Förderung klimafreundlicher Mobilität verpflichtetes Mobilitätskonzept. Auch dafür hatte mit der "Fahrradinitiative" bürgerschaftliches Engagement schon Grundlegendes geleistet. Beide Entwürfe wurden im Ratssaal als wichtige, sich ergänzende Instrumente zur Umsetzung von Entwicklungszielen apostrophiert. "Da greifen die Räder ineinander", freute sich Bürgermeister Peter Reichert.

Ihr Mobilitätskonzept wird sich die Stadt rund 67 500 Euro kosten lassen, knapp zwei Drittel des Betrags werden überplanmäßig verausgabt. Der Auftrag ging an das Karlsruher Ingenieurbüro für Verkehrswesen Köhler und Leutwein als einzigem Anbieter. In der Gemeinderatssitzung war das Büro per Videoschalte durch Stefan Wammetsberger vertreten.

Stadtraum wird neu verteilt

Wammetsberger — "wir haben uns mit allen Verkehrslagen beschäftigt" — stellte das auf moderne Mobilität für Eberbach gerichtete Planwerk vor und machte deutlich, dass es für eine 40-prozentige Minderung des verkehrsbedingten Treibhausgas-Ausstoßes bis 2030 eines massiven Ausbaus von ÖPNV und Fahrradverkehr in Eberbach bedürfe. Mit der Folge, dass öffentliche Stadträume künftig anders genutzt werden müssten, und Interessenskonflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern deshalb wohl vorprogrammiert seien.

Wammetsberger: "Wir nehmen den einen was weg und geben es den anderen". Entsprechende Szenarien werden im Konzept abgebildet. Auch die Ergebnisse weiterer Verkehrszählungen unter anderem zum ruhenden Verkehr sowie Online-Befragungen der Bevölkerung sollen Eingang finden.

Zu den Themenschwerpunkten gehören die Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs, die Reglementierung von (Dauer-)Parkern, die Optimierung des ÖPNV unter Einbeziehung des neuen Busbahnhofareals, E-Mobilität, Car-Sharing und Verkehrsberuhigung des Stadtkerns. Wobei mit den betreffenden Analysen auch Handlungsempfehlungen unterbreitet werden.

Die Zustimmung dafür fiel einstimmig aus. Auch die Freien Wähler als Initiatoren dieses Projekts stellten eine weitgehende Übereinstimmung des Vortrags mit den eigenen Vorstellungen fest. Wünschten sich unter anderem aber eine vorausgehende Zielabstimmung und das Weglassen von Randbereichen zugunsten der Kernthemen.

Auf die Kernstadt und Neckarwimmersbach konzentriert sich das vom Ludwigsburger Planungsbüro Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) angefertigte Integrierte gesamtstädtische Entwicklungskonzept. Der Gemeinderat war im Rahmen einer Klausurtagung in das fast 120 Seiten starke Konzept eingebunden, Bürgerinnen und Bürger konnten online ihre Wünsche, Ideen und Anregungen zur Stadtentwicklung einbringen. Mit über tausend Teilnehmern war diese Bürgerbefragung ausgesprochen erfolgreich.

Erläuterungen zum Konzept gab es online von Norina Flietel. Es finden sich darin insgesamt sieben Handlungsfelder von Stadtentwicklung/Wohnungsbau/Stadtbild über Wirtschaft/Handel, Mobilität/Verkehr bis zu demografischem Wandel/sozialem Miteinander und Umwelt- und Klimaschutz samt einem entsprechenden Maßnahmen-Katalog. Laut Flietel ist für die Umsetzung jetzt wichtig, Zuständigkeiten festzulegen, Arbeitsgruppen zu bilden und die Realisierbarkeit insgesamt zu prüfen.

Dass die Ludwigsburger an einzelnen Stellen ihrer Untersuchung nicht auf dem neuesten Stand agierten, führte zu kritischen Anmerkungen und der Maßgabe, das Papier zu aktualisieren. Eine Gegenstimme gab es von Heiko Stumpf (CDU), der den städtebaulichen Aspekt darin zu kurz gekommen sieht.

