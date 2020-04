Zum Osterwochenende hin hat der Brunnen etwa bei der Theodor-Frey-Schule wie die anderen Anlagen in der Stadt Eberbach nach der Winterpause wieder Wasser. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Pünktlich zu Ostern sprudelten wieder die Wasserspiele in der Neckaranlage. Das Ensemble mit dem Rundbecken bei den beruflichen Schulen war vergangenes Jahr grundsaniert worden und befand sich wie alljährlich bis Ende März in der Winterpause. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs verhalfen dem Becken nun zu neuem Glanz und drehten das Wasser zur Freude der in der Neckaranlage bei frühlingshaften Temperaturen flanierenden Menschen wieder auf.

Die Parkbänke, die dort zum Verweilen einladen, wurden ausgetauscht. Die bisherigen Sitzgelegenheiten, die zwar Steinsockel hatten, wurden immer wieder vor allem in den Abend- und Nachtstunden verstellt und mussten von städtischem Personal mühsam wieder an ihre angestammten Plätze zurück gebracht werden. Deshalb ließ die Stadt jetzt neue Bänke montieren, die fest mit dem Boden verbunden sind.