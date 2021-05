Eberbach. (MD) "Wir lächeln", klingt Tobias Soldners Stimme am Telefon zufrieden. Der Leiter der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS) meint damit die bisherige Resonanz zum Autokino in der Au, das am heutigen Freitag startet. Die ausschließlich online möglichen Buchungen seien täglich gestiegen. "Es lässt sich sehr gut an, sagt Soldner. Eher besser als letztes Jahr, in dem es bereits einmal ein Autokino als kleine "Kompensation" zu den Corona-Einschränkungen gab, sei es bislang gelaufen. Wenngleich "noch Luft nach oben" sei. So dürfe der "Freischütz"-Vorstellung in Zwingenberger Inszenierung "gern noch was hinzugefügt werden".

Der "Renner" beim Vorverkauf sei bislang der Action-Film "Tenet". Der läuft diesen Samstagabend und dreht sich ums Überleben der Erde. Ein "Highlight" sei der Besuch des Schauspielers Michael Gaedt alias "Schrotti" zur Vorstellung zweier Folgen der ZDF-Vorabendfernsehserie "Soko Stuttgart" zum Finale des Autokinos am Sonntag, 16. Mai. Mit insgesamt 29 Vorführungen bewege man sich etwa auf Vorjahresniveau. Bei jeder Vorstellung sei ein KTS-Mitarbeiter vor Ort. Gestern wurden Technik und Infrastruktur in der Au angeliefert. Auch dieses Jahr habe man auf dem Hallenbad-Parkplatz, wo sich die Zufahrt zum Autokino befindet, wieder ein Leitsystem eingerichtet, wenngleich nicht ganz so aufwendig wie im Vorjahr, als man sich dabei fast schon in einem Irrgarten wähnte. Mittags um 14 Uhr traf der Container mit darin verstauter Leinwand auf dem Platz ein. Später kam die mobile Sanitäranlage hinzu. Auf dem sieben mal 14 Meter großen Bildschirm können die Zuschauer Filmgenuss erleben, der Ton kommt auf einer Frequenz aus dem Autoradio. Platz gibt’s auf dem Gelände, auf dem zu "normalen" Sommerzeiten unter anderem das große Kuckucksmarkt-Bierzelt steht, für hundert Fahrzeuge.

Skeptisch blickt Soldner auf das Wetter. "Letztes Jahr kämpften wir mit Hitze, dieses Jahr kämpfen wir mit dem Scheibenwischer", sagt er mit Blick auf die Prognosen. Falls es relativ kalt sei, ließen Zuschauer in Fahrzeugen häufig Zusatzgeräte laufen – zur eingeschalteten Zündung und dem Autoradio. Was erfahrungsgemäß dazu führe, dass manche Autos nach Ende der Vorstellung nicht mehr anspringen. "Letztes Jahr hatten wir drei, vier solcher Fälle".

Aber auch da hatten die Veranstalter vorgesorgt. Mit einem mobilen Starthilfegerät brachte man die Fahrzeuge wieder zum Laufen. Auch dieses Jahr ist die nützliche Hilfe auf dem Platz dabei.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 18.50 Uhr

Das geplante Autokino läuft vom 7. bis 16. Mai

Von Felix Hüll

Eberbach. "Wenn Sie Ihr Plazet geben, kann es losgehen", wandte sich KTS-Chef Tobias Soldner an die Stadträtinnen und -räte beim Vorstellen des geplanten Eberbacher Autokinos vom 7. bis 16. Mai.

Und wie von allen Beteiligten im Vorfeld erwartet erhielt Soldner einstimmig die Freigabe der rund 20.000 Euro, die sich die Stadt dieses verbliebene Highlight in Zeiten ausgefallener Kulturangebote kosten lässt. Tickets können bereits online gebucht werden für die täglich drei Filmangebote. Die Programminfos finden sich unter www.eberbach.de, ebenso den ausschließlich online abzuwickelnden Kartenverkauf.

"Wir stehen dahinter, bekräftigte Rolf Schieck für die SPD-Fraktion. Aber Schieck war der einzige Stadtrat, der an den Leiter der Rathausabteilung Kultur, Touristik und Stadtinformation (KTS) Soldner die Frage richtete, warum die Plakatierung denn schon überall hänge, wo der Gemeinderat doch erst jetzt in der Sitzung am vergangenen Donnerstag um Zustimmung gefragt werde. "Und da sollen wir nun entscheiden" warf Schieck die Frage auf, ob dies das Gremium, nicht vor vollendete Tatsachen stelle. Soldner rechtfertigte sich damit, dass das Thema bereits im (nicht öffentlichen) Ausschuss vorberaten worden sei mit dem klaren Signal, dass ein solcher erneuter Ersatz fürs ausgefallene Frühlingsfest und all die anderen coronabedingt ruhenden Kulturangebote allgemein begrüßt werde.

Überdies falle die Vorbereitungszeit knapp aus bis zum geplanten Beginn 7. Mai. Die knappe Vorlaufzeit sei auch Grund dafür, dass diesmal auf eine Bühne für Zusatzangebote verzichtet werde, so Soldner. Die Bands hatten sich Coronas wegen nicht zum Üben treffen können, und auch die Karten-Nachfrage 2020 war hinter den Erwartungen zurück geblieben und somit das Verhältnis finanzieller Aufwand und Ertrag unausgeglichen.

Georg Hellmuth (CDU) wünschte sich, dass diesmal auch mehr Bürger aus den umliegenden Gemeinden "von diesem tollen Angebot, das wir hier in Eberbach haben" Gebrauch machten. Deswegen solle man es möglichst reichweitenstark auch über soziale Medien bewerben. Ihm sei letztes Jahr häufig gesagt worden, dass man davon nichts gewusst habe. Soldner verwies auf geschaltete Reklame bei Radio Regenbogen und Radio Ton wie auch in den sozialen Medien.

2021 seien es zudem nur Wenige, die den Aufwand für ein Autokino betrieben. Soldner: "Wir haben daher die Hoffnung, dass viele zu uns kommen." 2020 sei schon als Erfolg verbucht worden, aber der Besuch hätte besser sein können. 2021 plant die Verwaltung, nicht nur 70 sondern 100 Fahrzeuge pro Vorstellung auf den Platz zu lassen; Tickets gibt es nur online im Vorfeld. Vor Ort ist kein Kartenverkauf, und es sind auch keine Snacks und Getränke erhältlich. Aber wie schon 2020 gibt Eberbach Popcorn aus. Mittels UKW wird der Ton von der Sieben-mal-Vier-Meter-LED-"Lein"-Wand in die Autos übertragen.

Peter Stumpf (AGL) erklärte ergänzend zur ebenfalls zustimmenden Haltung der AGL-Fraktion, dass dieses Kinoangebot ja auch ermögliche, Autofahrten von Eberbach zu anderen Orten auswärts entsprechend reduzieren zu können, weil es das Freizeitangebot hier vor Ort gebe. Die Entscheidung der Stadt, für ein Autokinovergnügen in Eberbach öffentliche Gelder auszugeben, sei somit auch unter klimarelevanten Gesichtspunkten zu betrachten.

Autokino zeigt Freischütz, Trickfilme und "Schrotti"-Gaedt

Besonderheiten des Eberbacher Autokinos 2021 sind u.a. eine Auswahl von Filmen des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart 2020, ein Live-Mitschnitt der Oper "Der Freischütz" der Zwingenberger Schlossfestspiele sowie ein Besuch des Schauspielers und Entertainers Michael Gaedt zur (kostenlosen) Vorführung zweier Folgen der ZDF-Vorabendfernsehserie "SOKO Stuttgart", in denen Gaedt als "Schrotti" zu sehen ist.

Schrotti (Michael Gaedt, am Steuer des Autos) in einer Szene von „Herzdame“ der Serie Soko Stuttgart. Foto: ZDF/M. Fenchel

Die genauen Angaben zum Autokino-Programm, zu den einzelnen Vorführzeiten und zu den geltenden Vorgaben sind auf www.eberbach.de zu finden. Der Kartenverkauf – ausschließlich über die Homepage der Stadt Eberbach – läuft bereits. Pro Fahrzeug sind mindestens zwei Tickets zu buchen., auch dann, wenn sich nur eine Person den Film ansieht und allein im Auto kommt. Maximal sind fünf Personen pro Fahrzeug erlaubt. Wichtig ist, dass das Ticketprogramm pro Vorstellung und Fahrzeug nur einen Buchungs- und Bezahlvorgang ermöglicht. Die Karten kosten für die 14 Uhr Vorstellungen fünf Euro pro Ticket und Person, für die 16- und 19-Uhr-Vorführungen sieben Euro. Den Auftakt des Autokinos macht am Freitag, 7. Mai, ab 16 Uhr Jan Bülows Film "Udo Lindenberg - mach Dein Ding" von 2020.

Um 19 Uhr folgt am Freitag der 148-Minuten-Streifen "Mission Impossible - Fall Out" (USA 2018) mit Tom Cruise als Ethan Hunt. Das Samstagsprogramm am 8. Mai besteht aus dem Kinderfilm "Die kleine Hexe" (14 Uhr), dem musikalischen Biopic von 2019 "Rocketman" (16 Uhr) und dem Action-Film "Tenet" (GB/USA 2020).

Am Sonntag (Muttertag) 9. Mai gibt’s den (Kinder-) Animationsfilm "Drachenreiter" (14 Uhr), die Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" (16 Uhr) und den Krimi "Sauerkrautaroma" (19 Uhr).

Am Montag, 10. Mai, ist Trickfilmtag: Mit dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart und dem Mobilen Kino Klaus Friedrich stellt die Stadt Trickfilm-Highlights vom Internationalen Trickfilm-Festival 2020 vor. Gezeigt werden "Best of Tricks for Kids" um 14 Uhr, "Best of Trickstar Nature Award" um 16 Uhr und "Best of Internationaler Wettbewerb 2020" um 19 Uhr. "Auf besonderen Wunsch von Bürgermeister Peter Reichert haben wir den Freischütz mit ins Programm genommen", erläuterte Kulturamtsleiter Tobias Soldner im Gemeinderat. Aufführtermin der Opern-Films ist am Dienstag, 11. Mai, ab 19 Uhr.

Im Herbst 2016 feierte die Aufnahme der Freischütz-Opernproduktion von Michael Gaedt bei den Zwingenberger Schlossfestspielen eine umjubelte Premiere im Rahmen des Filmfests Baden-Württemberg im Stuttgarter Universum-Kino. Dieser Film ist erstmals in einem Autokino zu sehen, in Eberbach am Dienstag, 11. Mai, ab 19 Uhr.

Am Sonntag, 16. Mai, dem vorerst letzten Autokinotag 2021, kommt der Schauspieler und Entertainer Gaedt dann selbst in die Au: Zu sehen sind ab 19 Uhr zwei Folgen der ZDF-Vorabend-Krimiserie "Soko-Stuttgart", die Gaedt alias "Schrotti" anmoderiert und in der Pause zwischen den beiden Folgen (aus der Staffel 11, Folge 25 "Gift" sowie Staffel 11, Folge 14 "Herzdame") kabarettistisch ergänzt. Der Eintritt zu diesen Soko-Filmen am 16. Mai ist frei. Besucher müssen trotzdem im "Vorverkauf" ein Ticket über www.eberbach.de buchen, da die Besucherkapazität aufgrund der Gegebenheiten vor Ort eben begrenzt ist.