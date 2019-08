Eberbach. (mabi) Zu einem Unfall kam es an der Einmündung vom Neuen Weg in die Wilhelm-Blos-Straße am Sonntagnachmittag. Ein Auto kollidierte mit einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber, der in Höhe der Jet-Tankstelle landete, in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei gegen Abend auf Nachfrage mitteilte, hat der Motorradfahrer Glück gehabt: Er wurde nur leicht verletzt und hat die Klinik schon wieder verlassen. Zum Unfallhergang und der Schadenshöhe konnte die Pressestelle der Polizei Mannheim bis Redaktionsschluss keine Angaben machen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.