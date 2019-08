Eberbach. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es an der Einmündung vom Neuen Weg in die Wilhelm-Blos-Straße am Sonntagnachmittag. Ersten Informationen zufolge kollidierten ein Auto und ein Motorrad miteinander. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Es kommt vor Ort zu Verkehrsbehinderungen.