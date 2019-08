Eberbach. (mf/pol/mare) In der Hohenstauferstraße ereignete sich am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte hatte ein Pkw eine Garagenmauer durchbrochen und landete im Garten.

Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr,wollte eine 82 Jahre alte Frau in der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach ihren Audi A3 rückwärts aus der Garage fahren.

Aus bislang ungeklärten Umständen fuhr die Frau vorwärts, durchbrach die Garagenmauer und blieb nach einer halben Wagenlänge in der Garagenmauer stecken. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Frau wurde sie offensichtlich nicht verletzt, kam jedoch zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Die Garage war einsturzgefährdet und wurde durch das THW Eberbach abgesichert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.