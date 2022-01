Von Harald Friedrich

Friedrichsdorf. In die Zukunft zu schauen bzw. vorherzusagen was im kommenden Jahr auf uns zukommen wird, fällt mir nicht gerade leicht.

Harald Friedrich Foto: privat

Die vierte Coronawelle scheint sich gerade etwas abzuflachen, schon wird die fünfte Welle angekündigt und wird uns auch im Neuen Jahr weiter begleiten. Von uns allen wird so Vieles abverlangt und schränkt uns in fast allen Bereichen ein. Persönliche Begegnungen, Frei­zeitgestaltung, Besuche in Kinos und Theatern, bei Sport­veranstaltungen usw. werden auch in absehbarer Zeit nicht so möglich sein, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Selbst die Adventsfeier mit unseren Senioren mussten wir erneut absagen. Über die Päckchen, die ich verteilen durfte, haben sich die älteren Bürger gefreut. Es war aber kein Ersatz für einen gemütlichen Nachmittag, den man mit interessanten Gesprächen, Singen, Lachen und gemeinsamen Kaffeetrinken unter Freunden und Bekannten verbringen darf. Man kann nur hoffen und wünschen, dass irgendwann im Laufe des Jahres wieder mal Normalität einkehrt und der Spuk ein Ende nimmt.

Der schlechte Zustand unserer Dorfstraßen macht uns seit vielen Jahren großen Kummer. In den fortgeschriebenen Finanzplanungen für Investitionen wurden unsere Straßen schon seit mehr als zehn Jahren immer wieder aufgeführt, aber dann stets von Jahr zu Jahr weiter nach hinten geschoben. Diesmal ist es etwas anders.

Für die Planung des weiteren Ausbaus der historischen Baumannstraße sind Mittel fest im Haushaltsplan 2022 eingestellt. Der Ausbau soll dann 2023 erfolgen. Die Mittel dafür sind im Finanzplan enthalten. Vielleicht ist für diese Maßnahme ein ELR-Zuschuss möglich, sodass sich die Kosten für die Stadt noch verringern ließen. Für die Erneuerung der Fliesen in der Kneippanlage, die 1968 noch von der selbstständigen Gemeinde Friedrichsdorf errichtet wurde, sollen die Kosten ermittelt und möglichst ein Auftrag erteilt werden. Mittel zur Ergänzung nur lückenhaft vorhandener Straßenlampen entlang der Amorbacher Straße sind im Haushaltsplan 2022 auch eingestellt. Die Erneuerung bzw. der Ausbau der ebenfalls maroden Straßen Im Mühlgrund und Höhfeldstraße sind erst in den nachfolgenden Jahren im Finanzplan zu finden. Der Ortschaftsrat beantragt hier den kostengünstigsten Ausbau. Auf Gehwege will man verzichten. Solange müssen wir uns mit Flickschusterei zufrieden geben. Die Verkehrssicherheit soll gewährleistet werden.

Ein Teilstück des Mainzer Weges, der bei Starkregen durch den Höllbach in einer Kurve regelmäßig überflutet und tief ausgespült wird, sollte in diesem Bereich mit einer Teerdecke versehen werden. Die Kostenermittlung läuft. Radfahrer, die den Weg häufig und gerne nutzen, sind besonders sturzgefährdet, weil die tiefen Furchen erst sehr spät erkannt werden können. Der ausgeschwemmte Schotter breitet sich auf den darunter liegen Wiesen aus, was auch für die Bauern ein großes Ärgernis ist.

Ein durchgehender Radweg von Schöllenbach bis Eberbach steht nach wie vor auf der Wunschliste von Ortschaftsrat und Bürgern. Die Nutzung der viel befahrenen Landstraße ist besonders für Familien mit Kindern einfach zu gefährlich. Das Handicap, dass ein Großteil der möglichen Trasse bis Gaimühle auf hessischer Gemarkung verläuft, ist nur mit Kompromissbereitschaft und Unterstützung beider Städte – Eberbach und Oberzent – zu überwinden. Die neue Ampelkoalition hat ja den verstärkten Ausbau von Radwegen in ihr Regierungsprogramm geschrieben. Vielleicht eröffnen sich noch neue Fördertöpfe, um das Vorhaben doch zu verwirklichen. Am Jahresende werden wir sehen, was von den fest geplanten Vorhaben und unseren Wünschen abgearbeitet werden konnte. Ich bin sehr gespannt.

