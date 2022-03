Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die Bahn hat Wort gehalten. In einem im November noch als krasse Zumutung kritisierten Zeitraum von vier Monaten hat sie dem Eberbacher Bahnhof einen neuen Aufzug hingestellt, der den mittleren Bahnsteig jetzt wieder mit dem Fußgängersteg verbindet. Idealerweise weniger pannenanfällig als der alte.

Registriert hatten das am Dienstag anscheinend nur die wenigsten Fahrgäste. Dass sich der Lift beim Druck auf den Türknopf tatsächlich in Bewegung setzte und oben am Steg geradezu einladend seine Tür öffnete: Eine ältere Dame konnte es kaum fassen. Wenige Minuten zuvor hatte sie auf Gleis 2 die S-Bahn verlassen und sich fast schon gewohnheitsmäßig über die Treppen durch die Unterführung gequält.

Muss man jetzt nicht mehr. Alle, die auf einen barrierefreien Zugang zu sämtlichen Eberbacher Bahngleisen jetzt so lange verzichten mussten, dürfen aufatmen: Der Aufzug funktioniert wieder!