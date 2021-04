Eberbach. (fhs) Für rund 20.000 Euro soll zwischen 7. und 16. Mai wieder ein Autokino auf dem Festplatz in der Au für kulturelles Ersatzprogramm sorgen. Morgen, Donnerstag, beschließt der Gemeinderat über eine entsprechende Verwaltungsvorlage unter Punkt Fünf in öffentlicher Sitzung ab 17.30 Uhr in der Stadthalle.

Die Räte entscheiden darüber, ob sie der Verwaltung den entsprechenden Auftrag erteilen werden und diesmal auch auf eine Zusatzbühne neben den Filmvorführungen verzichten.. Wie schon 2020 soll das "Autokino" Ersatz sein für die coronabedingt entfallenen Jazz-Me-Tage, das Frühlingsfest, die Bärlauchtage und den Naturparkmarkt.

Geplant sind drei Filme pro Tag auf einer Sieben-auf-vier-Meter-LED-Leinwand. Bis zu 100 Fahrzeuge pro Vorstellung sind möglich, Karten soll’s wieder online im Ticketing-System geben.