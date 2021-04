Von Peter Bayer

Eberbach. Bürgermeister Peter Reichert bezeichnet ihn als eine "Hochleistungsforstmaschine", die für den knapp 3500 Hektar großen Eberbacher Stadtwald wichtig ist. Mit jährlich 10.000 bis 12.000 Festmeter Rückeleistung erledigt der Forstspezialschlepper gut die Hälfte des Hiebsatzes von jährlich 23.000 Festmeter. Nachdem die alte Maschine neun Jahre ihren Dienst verrichtet hatte, wurde ein Ersatz gesucht und mit dem "HSM 904 Kombi kurz" auch gefunden.

Dass ein Ersatzfahrzeug beschafft werden musste, darüber gab es im Eberbacher Gemeinderat "keine Diskussion", so Reichert. Auf die europaweite Ausschreibung kam nur eine Bewerbung von der Firma HSM, welche mit ihrem Fahrzeug den Anforderungskatalog auch erfüllte. Die 371.336,60 Euro sind zwar ein stattlicher Betrag – Zuschüsse gibt es keine –, doch ist es nach Ansicht von Bürgermeister und Forstmitarbeitern durchaus günstig. Da die Firma HSM für den Vorgänger immerhin noch 118.000 Euro bezahlte, bleiben noch etwas über 253.000 Euro, mit denen das Eberbacher Stadtsäckel durch die notwendige Anschaffung belastet wird.

Geplant war der Tausch eigentlich bereits für den Jahreswechsel. Doch bei einer Lieferzeit von 300 Tagen kann es schon einmal zu einer Verzögerung kommen. Leerlauf gab es durch den Wechsel der Fahrzeuge aber keinen. "Bis Mittwoch nach Ostern war der Vorgänger im Einsatz, tags zuvor, am 6. April, war das neue Gerät geliefert worden", sagt Joachim Maier. Die 500 Arbeitsstunden wirkten sich auf den Verkaufspreis nicht aus.

Hintergrund > Forstspezialmaschine mit Knicklenkung und 6-Rad-Ausführung > Rücken von Lang- und Kurzholz > Zwei Seilwinden (100 KN), Seillänge 110 Meter > Forwarderkran mit einer Reichweite von 10,2 Meter und einem Hubmoment von 173 KNm > Motor Volvo Sechszylinder mit 286 PS, EU Stage V, DPF und Abgasnachbehandlung > Antrieb hydrostatisch/mechanisch

[-] Weniger anzeigen

Das ganze Jahr über im Einsatz

Der Spezialschlepper ist im Eberbacher Stadtwald praktisch das ganze Jahr über im Einsatz, im Winter gibt es vielleicht einmal eine Unterbrechung von einer Woche. "1700 Stunden, das geht nur mit zwei Fahrern", sagt Maschineneinsatzleiter Michael Merkert. Bei der Eberbacher Stadtförsterei sind dies Matthias Lenk und Jens Schmidtchen. "Als großer Waldbesitzer ist es wichtig, eigene Maschinen und Personal zu haben", betont Peter Reichert. Gerade bei Sturmschäden ist meist schnelles Eingreifen erforderlich, um die Straßen wieder freizumachen. "In Notfällen, wenn wir angefragt werden, schaffen wir auch für Dritte. Allerdings in sehr geringem Umfang, wir wollen ja keine Konkurrenz für die Privaten sein", betont Maier. So waren sie etwa bei einer Lkw-Bergung oder für den Prinz von Baden im Einsatz.

Trotz seiner 17 Tonnen Gewicht ist der Forstspezialschlepper durch seine sechs Räder bestandsschonend, belastet den Boden pro Quadratzentimeter "weniger als ich", merkt Reichert schmunzelnd an. Dies war auch ein Punkt im Anforderungskatalog an die neue Maschine. Wichtigstes Kriterium war neben dem Umweltaspekt die Fahrzeugbreite, die 2,75 Meter beträgt. Der 6-Zylinder-Turbodieselmotor ist angenehm deutlich leiser als der des Vorgängermodells. Pro Stunde im Einsatz verbraucht er neun bis zehn Liter Treibstoff.

Ergonomischer Arbeitsplatz

Den "ergonomischen Arbeitsplatz" kann Fahrer Matthias Lenk bestätigen: "Mir tut der Rücken nicht mehr weh", sagt er. Hinzu kommen eine hohe Bodenfreiheit und ein möglichst kleiner Wendekreis. Durch den mittels Rückekran abnehmbaren Rungenkorb ist er flexibel einsetzbar, kann Lang- und Kurzholz transportieren. "Mit dem Spezialschlepper und seinem 10,2 Meter langen Auslader bringen wir das Holz aus dem Bestand an den Fahrweg, damit die Lkws es am Weg zum Abtransport aufnehmen können", sagt Joachim Maier.

Der neue Forstspezialschlepper ist wie sein Vorgänger auch auf sechs Jahre kalkuliert.