Eberbach. (MD) "Darf’s ein Cocktail sein?", fragt Pfarrer Gero Albert freundlich und fügt sogleich hinzu: "Aber der ist natürlich ohne Alkohol." Albert sitzt am Mittwochabend neben dem Jugendtruck, der derzeit auf dem Neckarlauer steht und unterhält sich mit jungen Leuten. Noch bis einschließlich heute bleibt der Lastwagen mit großzügigem Auflieger im Rahmen des "Projekt X" dort.

"Das Ganze ist ein Projekt der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach", erklärt Bezirksjugendreferentin Angelika Löffler. Veranstalter der dreitägigen Aktion am Neckar ist die evangelische Kirchengemeinde Eberbach.

Sinn und Zweck sei es, für Jugendliche in der Gemeinde "etwas zu machen und ein kostenloses Angebot zur Verfügung zu stellen". Die Idee dazu hatte Jugendpfarrer Dirk Ender aus Meckesheim, das Projekt laufe im Bezirk "noch mindestens bis September".

"Dabei werden im Truck Stationen aufgebaut und es gilt, Aufgaben gemeinsam zu lösen, um ans Ziel zu kommen", klärt Löffler auf. Zusammen wolle man "den Schlüssel zur Lösung" finden. Heute Abend steht um 19 Uhr ein Film auf dem Programm. "Ein Film für jedermann", sagt Niklas Kesch, in der Gemeinde-Jugendarbeit aktiv, will aber den Titel noch nicht verraten. "Etwas Lustiges", ergänzt Angelika Löffler mit Hinweis auf einen "Hollywood-Film".

Froh sind Albert, Löffler und die anderen Betreuer jedenfalls über die "unglaubliche Unterstützung", die man bei der Umsetzung des Jugendprojekts erhalten habe. So stelle ein Sinsheimer Unternehmer den Lastwagen für die Dauer von eineinhalb Jahren unentgeltlich zur Verfügung, ein Waibstadter Wäschereibetreiber leiste ehrenamtlich wertvolle Fahrerdienste und die Gemeinde Meckesheim biete den Standplatz für das Fahrzeug - alles kostenlos. Auch die Ausstattung des Aufliegers, der mit Kühlschrank, Lichtanlage, Palettenboden und einigem mehr ausgerüstet ist, sei weitgehend gespendet worden.

Die Front der fest installierten Bar ziert der Kühlergrill eines BMW. Den Ausbau habe das etwa 15-köpfige "Truck-Team" in Eigenarbeit erledigt und dabei viel Zeit investiert. So viel Hilfe habe man anfangs gar nicht erwartet, ist Löffler immer noch begeistert. "Doch damit konnten wir nun neue Wege einschlagen, das kommt super an"., freut sie sich.

Der Lastwagen, der im September vorigen Jahres anlässlich des Bezirkskirchentages schon einmal in Eberbach stand, soll aber auch anderen Kirchenbezirken zur Verfügung stehen, beispielsweise im Kraichgau oder in Ladenburg und Weinheim. Im Juli soll der "mobile, leere Raum, mit dem man alles machen kann", im Kirchenbezirk Mosbach unterwegs sein.