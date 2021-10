Eberbach /Frankfurt (fhs) Herbstzeit ist Lesezeit – das sagt man so. Aber für die Eberbacher Buchhändlerin Martina Greif-Trussina ist die Zeit um die Frankfurter Buchmesse herum allemal ein Zeitpunkt innezuhalten und aufs Buch als solches zu schauen – in ihrem Fall auf Erfordernisse und Perspektiven des eigenen Geschäfts, auf die Trends im Buchmarkt aber auch auf einen Ausblick ins nächste Jahr hinein über das Weihnachtsgeschäft hinaus.

Dieses ist für den Buchhandel im allgemeinen die Saison, in der das Geld dafür verdient wird, dass man auch in weniger umsatzstarken Monaten ein gutes Standing haben kann. "Letztes Jahr hat uns Corona ja schon das Ostergeschäft aber vor allem diesen Weihnachtsumsatz gekostet," merkt Greif-Trussina an.

Sie hofft daher für dieses Jahr auf eine Fortsetzung der Erleichterungen im Umgang mit den Pandemiebeschränkungen im Einzelhandel. Dafür haben sie und andere Frauen vom Fach eine anderes Problem im Blick: die aktuelle Materialknappheit. Sie berührt beim Rohstoff Holz/Papier auch den Buchhandel und wirkt sich auf Produktion und Vertrieb insbesondere stark nachgefragter Buchtitel aus.

Erfahrungsgemäß langen auch in Eberbach Kunden nach jenen Titeln, die gerade im Fernsehen oder anderen Medien präsent sind oder hervorgehoben wurden wie jetzt das Buch "Blaue Frau" von Autorin Antje Rávik Strubel. Diese hat gerade den Deutschen Buchpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels erhalten. Und am kommenden Sonntag steht die alljährliche Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an: dieses Jahr geht diese Auszeichnung des Börsenverein des Deutschen Buchhandels an die afrikanische Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.

Die Verleihung findet in der Frankfurter Paulskirche statt und wird am Sonntag live um 11 Uhr im ZDF übertragen – glücklicherweise, denn Martina Greif-Trussina wird dieses Jahr nicht selbst zur Buchmesse fahren, die gestern begann und bis 24. Oktober läuft.

Neben dem öffentlichen Teil am Wochenende hält die Messe vorab die Termine fürs Fachpublikum wie eben Verlage, Autoren oder eben Kauffrauen wie Greif-Trussina bereit.

"Es ist wichtig, dass sie wieder in Präsenz stattfindet. Aber dieses Jahr ist mir ein Besuch doch noch zu riskant", erklärt die Eberbacher Buchhändlerin, die in der Coronazeit ohnehin viel per Mail und Telefon im Kontakt mit Verlagsvertretern stand – Gespräche, die sonst eher bei Besuchen stattfanden.

Aber Greif-Trussina weiß, dass auch die Verlage und andere Handelspartner in Frankfurt diesmal kleinere Stände und weniger Personal vorhalten und dass viel digital angeboten wird.

Auch die Publikumsfahrten, die etwa Dr. Almut Rumstadt vom Katholischen Bildungswerk Heidelberg oder das Bildungszentrum in Mosbach in den Vorjahren immer anboten, finden dieses Jahr ebenfalls nicht statt.

Dem Zusammenstellen ihres Programms für Eberbach tue der Verzicht auf die Frankfurtfahrt keinen Abbruch. Schwierig mache die Planung eher, dass die Papierknappheit sich auf die rechtzeitige Verfügbarkeit von gewünschten Büchern auswirke. "Man weiß nicht so recht, wie man disponieren soll. Die Barsortimenter haben sich gut eingedeckt.

Aber ob einzelne dann zu Weihnachten ohne Bücher da stehen, weil die Verlage nicht genügen Papier zum Nachdrucken haben, wird man sehen. Ich bin auf’s Weihnachtsgeschäft gespannt", erklärt die Geschäftsfrau, die bei der Nachfrage grinst, wie sie sich denn nun vorbereitet habe. Greif-Trussina sagt, sie sei vorbereitet, weiß sie doch ihre Kundschaft einzuschätzen und hat sich entsprechend bevorratet. Von daher weiß Greif-Trussina auch um den Wunsch nach Literaturveranstaltungen wie Lesungen. "Dieses Jahr geht da nichts mehr."

Im Sommer waren über 200 Schulkinder auf dem Lindenplatz und besuchten von dort aus in Kleingruppen zu viert die Buchhandlung. Greif-Trussina: "Ich will schon gerne wieder eine Lesung machen, und ich hätte auch einige Autoren.

Aber für eine Lesung unter Coronaschutzbedingungen sei der vergleichsweise kleine Verkaufsraum nicht geeignet: "Wir warten noch ab, ob 2022 da wieder mehr möglich wird."