Wo Blumen für Insekten blühen sollten, ist nun ein Laster drüber gebrettert: Umweltbeauftragter Klemens Bernecker (r.) und Leander Schmitt vom Stadtbauamt sind entsetzt, dass ein Lkw-Fahrer tiefe Furchen in die gerade erst eingesäten Flächen an der L 2311 gefahren hat. Fotos: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Am landesweiten Projekt "Natur nah dran - Wir machen Verkehrsgrün bunt", beteiligt sich auch die Stadt Eberbach. Dieser Tage wurden gut 1300 Quadratmeter bislang mehr oder weniger mit Rasen begrünter Straßenrandstreifen zu Blühflächen für Wildpflanzen umgewandelt. Auf den Banketten und Verkehrsinseln an der Friedrichsdorfer Landstraße, an der Neuen Dielbacher Straße und an der L 2311 sollen Schmetterlingen, Bienen und anderen Insekten Nahrungsgrundlagen und biologisch vielfältige Lebensräume in der Stadt geschaffen werden.

Das gut 32.000 Euro teure Projekt wird kräftig vom Umweltministerium gefördert. Eberbach wurde unter deutlich über 60 Bewerbern landesweit in den Kreis der 13 Förderkommunen aufgenommen. Bevor’s aber an die eigentliche Arbeit ging, wurden alle an dem Projekt Beteiligten bei einem Praxistag in Walzbachtal umfassend geschult. Jeder der erforderlichen Arbeitsschritte musste von jedem Kursteilnehmer unter fachkundiger Anleitung geübt werden.

Die Landschaftsbaufirma Huy kofferte dann vor Kurzem die Flächen bis zu 25 Zentimetern tief aus und baute ein mineralisches Substrat mit gütegesichertem Kompostboden ein. Der dient in allererster Linie der Feuchtespeicherung. Viele Autofahrer und Passanten wunderten sich in den vergangenen Tagen, dass Stadtmitarbeiter die auf den ersten Blick völlig kahl aussehenden Randstreifen wässerten. Allerdings ist in denen bereits Saatgut enthalten, erläutert Umweltbeauftragter Klemens Bernecker.

Und einen Rückschlag musste man leider auch schon hinnehmen: Entlang der Wilhelm-Blos-Straße zwischen Einmündung Neuer Weg und Abzweig zum Neuen Weg Nord fuhr ein Autofahrer wohl mutwillig im Slalom tiefe Furchen in den gerade erst umgewandelten Randstreifen. Der Spurenlage nach mit einem Lkw. Zuvor hatte man bereits versucht, den Bereich zwischen Fahrbahn und Radweg dort mittels Holzpflöcken und Flatterband abzusichern. Doch diese Schutzmaßnahme wurde von Frevlern zerstört. Nun überlegen Bernecker und Leander Schmitt vom Bauamt, die Fläche mittels großer Sandsteinblöcke zu schützen. Der Umweltbeauftragte hat in einer knapp 50-seitigen Ausarbeitung die Samenmischungen, die in Eberbach zur Aussaat kommen, detailliert aufgeführt. Dazu gehören unter anderem die gemeine Scharfgarbe, der kleine Odermennig, die rundblättrige Glockenblume, die Kornblume, die Margerite, der Klatschmohn, der raue Löwenzahn und das Frühlings-Fingerkraut. Ebenso sind kleine Bibernelle, Wiesen-Salbei, echtes Johanniskraut und Heidenelke zu finden.

Die Summe des Kräuteranteils an den Bepflanzungen beträgt laut Bernecker etwa 70 Prozent, der Grassamenanteil liegt bei 30 Prozent. Darunter sind gewöhnliches Ruchgras, blaugrüne Segge, echter Wiesenhafer, gewöhnliche Feldhainsimse und großes Schillergras vertreten. Hinzu kommen noch Stauden wie wildes Löwenmäulchen und kleinblütige Bergminze, außerdem im Herbst Krokus- und wilde Tulpenzwiebeln. Die Mischungen sind von Fläche zu Fläche unterschiedlich, darunter findet sich sogar eine, die eigentlich bei Dachbegrünungen Anwendung findet.

Wie Bernecker betont, muss bei trockener Witterung die ersten sechs Wochen nach der Einsaat gewässert werden. In den ersten drei Jahren der Fertigstellungspflege sei zudem der Bekämpfung von Unkräutern "größte Sorgfalt" zu widmen.