Im Oktober wird in der Michaelskirche nachgeholt, was im März stattfinden sollte: die Konfirmation. Pfarrer Gero Albert im Gespräch. Foto: bnc

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eine große Gruppe Jugendlicher feiert gemeinsam in der Michaelskirche ihre Konfirmation, Familien und Verwandte füllen die Kirche bis auf den letzten Platz, Projektchor und Band begleiten die rhythmischen, modernen Kirchenlieder… - So wie es seit Jahren am 3. Wochenende nach Ostern in Eberbach Tradition ist, sollte es auch diesmal wieder werden. Doch dann kam Corona und machte alle Pläne zunichte. Der evangelische Pfarrer Gero Albert erläutert im Gespräch, wie Konfirmation 2020 in Eberbach aussieht.

Herr Albert, was konnte denn vor dem Lockdown im Frühjahr in der Konfirmandenvorbereitung bereits gemacht werden?

Gero Albert: Der Unterricht war bis Mitte März praktisch abgeschlossen. 3 Konfi-Samstage fanden statt, und alle konnten ihre Konfi-Praktika in der Gemeinde machen. Dabei haben einige mit Bewohnern der Johannes-Diakonie in der Alten Dielbacher Straße gebastelt, andere haben sich bei Krippenspielen oder Jugendgottesdiensten engagiert, für Bewohner des "Lebensrads" Geschenke gebastelt, Christbäume für die Kirchen aus dem Wald geholt, beim "Konfi-Cup" Fußball gespielt...

Was musste alles ausfallen?

Für das Wochenende 14. und 15. März war die Konfi-Freizeit anberaumt – einer der Höhepunkte in der Vorbereitungszeit. An unserem Abfahrtstag, dem Freitag, kam dann die Entscheidung aus Stuttgart, dass ab 17. März alle Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben müssten. Da konnten wir die Fahrt nicht mehr verantworten, sie musste ausfallen. Auch die Ostergottesdienste, an denen gewöhnlich viele Konfis teilnehmen, entfielen. Und natürlich die Konfirmationen selbst. Zu den beiden geplanten Terminen erhielten dann alle Konfirmanden ein Geschenk der Gemeinde nach Hause gebracht.

Wie ging es für die "Konfis" weiter?

Da war zunächst mal eine Pause, keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Eine für September ins Auge gefasste Konfirmationsfeier im gewohnten Still erwies sich als nicht durchführbar. Bei Elternabenden im Juli und per Brief an die Konfirmanden stellten wir schließlich unser Alternativkonzept vor.

Wann finden die Konfirmationsfeiern nun statt?

Am Samstag, 3. Oktober, eine um 10 und eine weitere um 14 Uhr; am Samstag, 10.10., jeweils um 14 und um 15:30 und am Sonntag, 11.10., um 10 Uhr.

Wie werden die Feiern diesmal aussehen?

Wir haben aus den insgesamt 38 Konfirmanden fünf Kleingruppen gebildet. Jede Familie kann aufgrund der Corona-bedingten Abstandsvorschriften mit maximal 10 Personen teilnehmen. Bezirkskantor Andreas Fauß wird die voraussichtlich von Solisten gesungenen Gemeindelieder mit festlichem Orgelspiel begleiten. Zwar werden die Gottesdienste mit etwa einer Stunde Dauer kürzer sein als sonst. Aber uns ist wichtig, dass die Jugendlichen nach dieser verrückten Zeit einen guten Schlusspunkt haben, dass sie an einen schönen Gottesdienst zurückdenken können und wir sie unter Gottes Segen stellen können.

Wird es in diesem Jahr auch Familienfeiern geben?

Ja, alle wollen feiern, zu Hause oder in Gaststätten. Durch die kleinen Gruppen verteilt sich das auch mehr für die Gaststätten.

Wie wurde der Kontakt zu den Jugendlichen während des Lockdowns aufrechterhalten?

Sie konnten sich für eine App, die "Konfiapp", anmelden. Da konnten seitens der Gemeinde Anregungen und Informationen eingestellt werden. Das ist aber nicht wirklich gelungen.

Und wie wird die Zeit bis zur Konfirmation nun gestaltet?

Am Samstag, 26. September, findet, aufgeteilt in zwei Gruppen, ein Abschlusstreffen statt. Und wie schon in den letzten Jahren so werden wir auch heuer das Abendmahl aus den Konfirmationsgottesdiensten ausgliedern. Es findet diesmal gemeinsam für alle Konfirmanden und "Konfi-Teamer" sowie für die Kirchenältesten am 2. Oktober in der Michaelskirche statt.

Gibt es auch die Möglichkeit, die Konfirmation – in der Hoffnung auf Corona-freie Zeiten – um eine Jahr zu verschieben?

Ja, die gibt es. Sie wurde aber nur von einer Familie in Anspruch genommen.