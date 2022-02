Eberbach. (fhs) In Unterdielbach bahnt sich etwas an, was man auf neudeutsch als "Win-Win-Situation" bezeichnen könnte, vorausgesetzt, die Beteiligten finden gemeinsam eine Verständigung beim Ausgleich ihrer Interessenlagen untereinander sowie mit der bestehenden(Bau-)Rechtslage. Es geht um vier bis sechs neue Bauplätze in günstiger Lage.

Direkt an der Waldbrunner Straße haben Helmut Schreiber und Wilhelm Stumpf hintereinanander liegende Grundstücke, aus denen sie gern Bauplätze machen wollten. Für die Stadt Eberbach ist es schwer, neue geeignete Flächen zum Wohnungsbau oder für Gewerbeansiedlung zu entwickeln, da die topografische Lage der Stadt hierfür kaum Spielräume lässt.

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan für Eberbach und Schönbrunn weist auf der kompletten Gemarkung der Stadt Eberbach zwar noch Möglichkeiten zur Entwicklung von Wohnbauflächen aus. Aber oft befinden sich – wie eben im konkreten Unterdielbacher Fall – die betreffenden Grundstücke in Privatbesitz. Ob sie dem Markt als mögliche neue Bauplätze zur Verfügung stehen, hängt davon ab, was die Eigentümer damit vorhaben. Direkt unterhalb des früheren Gasthauses "Wolfsschlucht" ist entlang der Waldbrunner Straße eine etwa 80 Meter lange Freifläche – eine innerörtliche Baulücke, die man schließen – also neudeutsch: "nachverdichten" – könnte. Weil sie aber schon in Privatbesitz und noch nicht als Bauland (mit Kanalisationsanschluss etc) erschlossen ist, müssten die Privatleute diese Erschließung selbst veranlassen (und finanzieren). Oder sie finden gemeinsam mit der Stadt Eberbach und ihren Gremien wie etwa dem Gemeinderat und der Stadt(bau-)verwaltung einen Weg auf der Basis von durchaus vorhandenen Lösungsmöglichkeiten im Baugesetzbuch. Die öffentliche Hand kann schließlich nicht Privatleuten Grundstücke herrichten, die sie dann mit Aufpreis als Bauland veräußern. Schreiber und Stumpf hatten bereits erste Gespräche mit Eberbachs Stadtbauamt geführt, weitere sollen folgen. So wäre etwa zu klären, ob jene Flächen der Eigentümer, die im gültigen Flächennutzungsplan für die Landwirtschaft ausgewiesen sind, nach einer entsprechenden Bauvoranfrage über das zuständige Baurechtsamt auch wirklich Bauland werden können. In Unterdielbach besteht gleichzeitig Interesse, für Eberbachs Ortsteil ein eigenes "Zentrum" zu schaffen. Es fehlt bislang, rechnet man Möglichkeiten in Waldbrunn-Oberdielbach im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis nicht dazu.

Bezirksbeiratsvorsitzender Andreas Meier würde in dieser Hinsicht gern im Dorf, im Bezirksbei- und im Gemeinderat sowie eben auch mit Grundstücksbesitzern ausloten, was hier wo wie möglich sein könnte. Noch ist nichts in die Wege geleitet, bestand sogar zwischen den Grundstückseignern und dem Bezirksbeirat gar kein Kontakt.

Für die Stadt Eberbach nennt Stadtbauamtsleiter Detlef Kermbach die aktuellen Gegebenheiten: Derzeit weiß die Stadt von elf Baugrundstücken in Privatbesitz in Unterdielbach. Ob sie zum Verkauf stehen ist unbekannt. Freie städtische Bauplatzgrundstücke kann Eberbach aktuell nur in Friedrichsdorf anbieten. Kermbach erwähnt Überlegungen der Stadt, künftig erst dann Planungen voranzutreiben, wenn alle Grundstücke im Eigentum der Stadt sind, da nur dann ein Bauzwang binnen einer festzulegenden Frist ausgeübt werden kann. Es sei aber im Einzelfall zu prüfen, ob andere Lösungen besser zum Ziel führen könnten.