Eberbach. (fre/fhs) Gefaltet misst er 10,5 Zentimeter in der Breite, hoch ist er 75 Millimeter. Auf seiner Frontseite zeigt er die Schriftzüge der Rhein-Neckar-Zeitung und der Volksbank Neckartal, auf seiner Rückseite ist zu lesen, worum es geht: Schüler machen Zeitung. Die Rede ist vom Presseausweis für den "Zeitungsflirt 2019", der in den kommenden Wochen erwartungsgemäß sehr oft gezückt wird. Rund 800 junge Leute - da-runter 130 Eber-bacher Schüler - werden sich an diesem Lese- und Medienkompetenzförderungsprojekt beteiligen.

Der offizielle Startschuss für den "Zeitungsflirt 2019" fällt am kommenden Montag, 14. Januar. An dem Projekt beteiligen sich nahezu 40 Klassen von weiterführenden Schulen, die entlang der Neckar-Elsenz-Route im Geschäftsgebiet der Volksbank Neckartal für Bildung sorgen. In Eberbach machen sechs Klassen von Hohenstaufen-Gymnasium, Real- und Theodor-Frey-Schule mit ihren Lehrern Bernd Iglhaut, Christina Frischholz, Christina Silvestri, Susanne Polzin und Kerstin Wörz mit. Für sie wird vier Wochen lang die tägliche RNZ zum nicht alltäglichen Schulbuch - kostenlos frei Haus geliefert. Im möglichst fächerübergreifenden Unterricht werden das Blatt und seine Inhalte analysiert: Was steht wo in der Zeitung und warum? Was ist reine Nachricht, wo findet sich Meinung? Welcher Stilmittel bedient sich der Journalismus?

Was ist zu hinterfragen und gegebenenfalls aus eigenem Antrieb zu vertiefen?

In Zeiten einer allumfassenden Informationsflut, die auch die sogenannten Fake-News mitschwemmt, sind die Antworten auf die genannten Fragen wichtige Grundpfeiler für das Wissen, wie man aus dem Medienangebot gezielt und erfolgreich Nutzen für sich zieht.

Dies gilt insbesondere dann, wenn man sich nicht im Bereich einer durch und durch überprüfbaren - da aus der Nähe berichtenden - Regionalzeitung wie der RNZ bewegt, sondern auf den undurchschaubaren Digitalpfaden des Internets. Nebenbei fördert die tägliche Zeitungslektüre die Lesekompetenz. Mehr oder weniger kurze Artikel laden zum Lesen ein. Die in der RNZ genutzte Sprache ist in aller Regel verständlich, die Themen sind interessant. Das erleichtert den Zugang zum geschriebenen Wort.

So wird auch eingeübt, dass Texte mehr sind, als aneinandergereihte Buchstaben. Dass es mitunter ganz bewusst auch Textbereiche gibt, die nicht schwarz auf weiß daherkommen, sondern zwischen den gedruckten Zeilen stehen - und erst im Gehirn ihre Wirkung entfalten.

Soweit die pädagogischen Ziele. Der "Zeitungsflirt" soll jenseits dessen aber auch aktiven Spaß machen. Lust wecken auf eigene Geschichten. Auf das Recherchieren dieser Geschichten. Auf das Suchen und Finden der dazu nötigen Informationen und Gesprächspartner.

Genau deshalb lobt die Volksbank Neckartal erneut einen Schreibwettbewerb aus, bei dem es für die interessantesten Beiträge attraktive Buchpreise zu gewinnen gibt. Und genau deshalb stellt die Rhein-Neckar-Zeitung den jungen "Zeitungsflirtern" den eingangs beschriebenen Presseausweis zur Verfügung. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen selbst aktiv werden als Reporter - frei nach dem Motto, dass nichts so sehr verinnerlicht wird, was nicht selbst aktiv ausprobiert wurde.

An die Leserschaft der RNZ geht denn an dieser Stelle wie vor jeder Zeitungsflirt-Runde auch eine Bitte: Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen in den nächsten Wochen von jungen Leuten der "Zeitungsflirt"-Presseausweis vor der Nase gehalten wird - ganz gleich, ob auf der Straße, in Amtsstuben, bei Vereinen oder sonst wo. Die jungen Leute sind in besten Absichten unterwegs.

Was die "Zeitungsflirter" dabei alles Interessante in Artikel fassen, veröffentlicht die RNZ auch diesmal wieder in einer durch und durch lesenswerten Sonderbeilage!