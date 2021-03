Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn man den eindrucksvollen Artikel in der Eberbacher Zeitung vom Mittwoch, 22. März 1933, liest, dann kann man sich kaum vorstellen, dass es am Vortag überhaupt jemanden gegeben hat, der nicht zur Feier der nationalsozialistischen Bewegung auf den Beinen war. Berichtet wurde von nur "einem winzigen Bruchteil", der nicht an der Straße stand und dem Aufmarsch der Vaterländischen beigewohnt hat. Eberbach und seine Häuser waren beflaggt – schwarz-weiß-rot, mit Hakenkreuz-Fahnen, in badischem Gold-Rot-Gold und in städtischem Blau-Weiß.

Als am 21. März 1933 Reichspräsident Hindenburg und Adolf Hitler Eberbacher Ehrenbürger wurden, kam der Antrag von Bürgermeister Dr. Dr. Friedrich Wenz. Reichsstatthalter Robert Wagner war noch nicht dabei, anders als beispielsweise in Rockenau. Wagner erhielt seine Ehrenbürgerschaft erst ein Jahr später, am 26. März 1934 – auf Antrag der NSDAP-Fraktion im Gemeinderat. Das Versäumnis des Bürgermeisters, den Lindacher Robert Wagner in die erste Runde der Geehrten zu nehmen, war nicht der einzige Fehler im Umgang mit den örtlichen Nationalsozialisten. Das rächte sich: Am 6. April 1934 wird Bürgermeister Wenz "nach einer Entschließung des Herrn Reichsstatthalters Wagner zur Ruhe gesetzt."

Von rund 4000 Zuschauern wurde geschrieben. "In Potsdam hörten wir den festen Marschtritt der Truppen, in Eberbach sah man das Volk, wie es geschlossen marschierte, einig, frei und froh zur Nationalen Feier", jubilierte der patriotisch gesinnte Schriftleiter. Der 21. März 1933 war der "Tag von Potsdam", die Eröffnung des am 5. März gewählten neuen Reichstages. Der Höhepunkt war ein Staatsakt in der Potsdamer Garnisonkirche. All das brachte den Nationalsozialisten die notwendige Zustimmung für ihre künftige Politik. Das Ermächtigungsgesetz konnte am 23. März 1933 im Reichstag mit einer Zweidrittelmehrheit durchgesetzt werden. Es schuf die rechtliche Grundlage für die NS-Diktatur

In Eberbach gab es am 21. Mai 1933 einen abendlichen Fackelzug und eine Feierstunde am Neckarlauer – in einer Größe, "wie sie Eberbach noch nie erlebt hat." Die Zugstrecke: Von der Schafbrücke bei der Ecke Odenwald- zur Hohenstaufenstraße bis zum Neckarlauer marschierten SA und SS, Spielmannszug, "alle nationalen Verbände", die "vaterländischen Vereine und Gruppen", dazu alle Schulen mit ihren Lehrern. Der Platz auf dem Neckarvorland "erhielt seine Weihe, wie sie schöner nicht hätte sein können." Ein "Freiheitsfeuer", ein entzündeter Holzstoß, beschloss den Abend. Trotz einsetzenden Regens hielten die Teilnehmer "bis zum Schlusse unentwegt aus".

Es war "eine gewaltige Erhebung des nationalen Deutschland", schrieb der Stadt- und Landbote über den "Tag von Potsdam", den 21. März 1933. Damals gab es den "StaLaBo" noch als Konkurrenz zur Eberbacher Zeitung. Im selbstständigen Rockenau wurden Reichspräsident von Hindenburg, Kanzler Adolf Hitler und der badische Reichskommissar Robert Wagner zu Ehrenbürgern ernannt. In Pleutersbach zog die Schule in der Frühe hinauf zum Boxberg, wo die Hitler-Eiche gepflanzt wurde. Abends gab es einen Fackelzug. In Allemühl wurde ebenfalls eine Adolf-Hitler-Eiche gepflanzt. In Schwanheim traf sich die Bevölkerung zu einem Fackelzug. In Schollbrunn und Oberdielbach wurden ebenfalls Aufzüge veranstaltet.

Mit dem "Tag von Potsdam" begann auch für Eberbach eine neue Zeit. Die Eberbacher Zeitung schrieb, endlich wieder könnten "nationales Handeln und Fühlen in den Vordergrund rücken", statt "Zermürbung, Kummer und Elend". Bei der Feier spielte die Feuerwehrkapelle: "Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten." Dann frohlockte Ratschreiber Friedrich Bender – der Ortsgruppenführer der NSDAP, der zwei Monate später Bürgermeister in Wertheim wurde.

Bürgermeister Dr. Dr. Friedrich Wenz, genau an diesem Tag der NSDAP beigetreten und ab dem nächsten Tag in SA-Uniform, löste Begeisterung und "Heil-Rufe" aus, als er die höchste Auszeichnung der Stadt bekanntgab: Hindenburg und Hitler waren wenige Minuten vor der Nationalfeier vom Gemeinderat auf Vorschlag von Wenz zu Ehrenbürgern ernannt worden. Im Mai nahm Hitler das Ehrenbürgerrecht "mit aufrichtiger Freude" an.

Einige Eberbacher Straßen erhielten gleich am Tag nach der Feier neue Schilder: Kirchenstraße und Bahnhofstraße (heute beide zusammen Bahnhofstraße) wurden zur Hindenburgstraße. Adolf Hitler bekam die Itterstraße, dazu den Bahnhofsvorplatz als Hitler-Anlage. Für Reichsstatthalter Robert Wagner (geborener Backfisch) wurde die zu seinem Heimatdorf Lindach führende Neckarstraße umbenannt.

Eberbacher Zeitung am 22. März 1933: Ehrenbürger von der ganzen Stadt am „Tag von Potsdam“ gefeiert. Repro: rho

Wagner wurde aber erst im Jahr darauf Ehrenbürger – auf Antrag der NSDAP-Fraktion im Gemeinderat vom 15. März 1934. Die Urkunde wurde Wagner am 26. März 1934 auf dem Aufmarschplatz der Nazis überreicht, dem Neuen Markt. Die Eberbacher Zeitung, inzwischen längst mit dem Untertitel "Eberbacher Tageblatt für nationale Einheit" veredelt, sprach von "freudiger Erregung und Spannung" in der Stadt und entbot "dem Sohn unserer engen Heimat" Robert Wagner "treue Willkommensgrüße".

Reichsstatthalter und Gauleiter Robert Wagner erhält die Ehrenbürger-Urkunde Ende März 1934 auf dem Neuen Markt. Die Bevölkerung reckt den Arm zum Hitler-Gruß. Die Gestaltung der Bühne ist heimische Kunst – von Richard Hemberger. Repro: Rainer Hofmeyer

Eine prächtige Urkunde bekam 1938 auch Franz Ritter von Epp, General und inzwischen Reichsstatthalter in Bayern, Sohn des Eberbacher Kunstmalers Rudolf Epp und deshalb als "Enkel der Stadt bezeichnet". An Ritter von Epps 70. Geburtstag Ende Oktober des Jahres fuhr der übernächste Eberbacher Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer (1935 bis 1945 und 1954 bis 1972) eigens zur Überreichung des Ehrenbriefes mit seinem Beigeordneten nach München.

Von Richard Hemberger gestaltet: Der Ehren-Bürgerbrief für Ritter von Epp. Repro: Hofmeyer

Dreizehn Jahre nach dem Jubel am "Tag von Potsdam" war der Zweite Weltkrieg verloren, das Dritte Reich am Boden zerstört, Eberbachs Zentrum in Teilen niedergebombt und die Stadt seit März 1945 bereits von den Amerikanern besetzt. Auch in Eberbach bedrückte die Menschen die "Frage nach der deutschen Schuld". Die "politische Reinigung" bestimmte nunmehr das wirtschaftliche und soziale Leben. Ende Januar 1946 wurde ein neuer Gemeinderat gewählt. Anfang März haben die Amerikaner Kurt Nenninger (SPD) als kommissarischen Bürgermeister eingesetzt.

Statt Eberbacher Ehrenbürger-Urkunde ein Festnahme-Report der Besatzer: der bayerische Reichsstatthalter Franz Ritter von Epp, Sohn des Kunstmalers Rudolf Epp. Repro: Hofmeyer

Dann wurde aufgeräumt. Am 15. März 1946 waren die aufwändig gestalteten Ehrenbürgerbriefe für Reichspräsident und Nazi-Größen nur noch Makulatur. Jetzt war der Jubelsturm von damals traurige Geschichte. "Aberkennung der Ehrenbürgerrechte von Hitler, Hindenburg, von Epp und Wagner", verzeichnen die Eberbacher Chronisten ganz lapidar. Die braun-benannten Jubelstraßen erhielten wieder ihre alten Namen.

Die nach dem Gründer der Eberbacher NSDAP-Ortsgruppe benannte Pleichingerstraße, dereinst Teil der Oberen Badstraße Richtung Brücke, verlor auch ihr Straßenschild. Der Straßenabschnitt bekam den Namen des am 9. März 1933 von den Eberbacher Nationalsozialisten ermordeten Adolf Knecht. Der SPD-Mann wurde zwei Wochen vor der großen nationalen Feier der Eberbacher von einem Trupp SA-Männer niedergeschossen und zusammengeschlagen. Das war nur wenige Meter entfernt vom Platz des dereinst großen nationalen Beifalls.