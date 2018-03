Von Christofer Menges

Eberbach. Neue Märkte, mehr Verkaufsfläche: Sowohl Aldi als auch Lidl wollen im Einkaufszentrum am Neuen Weg Nord ihre alten Märkte abreißen und neue, größere bauen. Um das zu ermöglichen, soll nun der Bebauungsplan geändert werden.

Die Pläne von Aldi scheinen schon recht konkret: Aldi plant in Eberbach, den bisherigen Markt abzureißen und einen neuen zu bauen. Die Verkaufsfläche soll von 1030 auf 1400 Quadratmeter wachsen. Das geht aus der Stellungnahme des Discounters zur geplanten Bebauungsplanänderung hervor, über die am Donnerstag im Eberbacher Gemeinderat beraten wird.

Durch den Neubau und die Erweiterung solle sich der schon etwas in die Jahre gekommene Markt "an die betrieblichen und veränderten Anforderungen der Kunden anpassen", teilte die Aldi-Süd-Zentrale in Ketsch vorigen Sommer der Stadtverwaltung mit. Mehr als 100 Autoparkplätze soll der neue Aldi laut einem ersten Entwurf bekommen, der sich an vergleichbare Märkten anschließt und der Stadtverwaltung vorliegt.

Nach den bisherigen Plänen will Aldi für die Erweiterung nach Möglichkeit auch Teile des angrenzenden, 2200 Quadratmeter großen Geländes des Straßenmeisterei-Stützpunktes des Rhein-Neckar-Kreises nutzen, auf dem derzeit drei Gebäude stehen. Ob das möglich ist, ist noch offen: Dem Kreis ist das Interesse von Aldi an Teilen des Grundstücks bekannt. Entschieden wird darüber im Kreistag aber frühestens im April, wenn es insgesamt um die Straßenmeistereien im Kreis geht.

Auch Lidl denkt über einen Neubau nach, wie das Neckarsulmer Unternehmen der Stadtverwaltung im September mitteilte. Derzeit hat die Filiale 1020 Quadratmeter Verkaufsfläche. Durch die Bebauungsplanänderung sollen bis zu 1400 Quadratmeter möglich werden.

Zukaufen will der Discounter für seine Neubaupläne dem Schreiben an die Stadtverwaltung zufolge den stillgelegten und inzwischen überwachsenen Gleisstreifen zwischen Markt, Sparkassen-Filiale und dem Getränkemarkt von Richard Knopf. Zudem regt Lidl an, "perspektivisch" das Gelände von Knopfs Getränkemarkt im Kleinen Bruch in das Sondernutzungsgebiet für den Einzelhandel zu integrieren. Ob Lidl irgendwann auch dorthin expandieren will, ist offen. Im Bebauungsplanentwurf, der am Donnerstag im Gemeinderat beraten wird, schlägt die Verwaltung aber in der Stellungnahme zur geplanten Lidl-Erweiterung vor, einen Getränkefachmarkt von bis zu 400 Quadratmetern Verkaufsfläche und einen "zusätzlichen Gebäudeteil für einen Getränkefachmarkt" festzusetzen, für den eine Gesamtgebäudelänge von bis zu 90 Meter erlaubt werden soll - weit mehr als der bisherige Lidl.

Knopf sagt dazu auf Nachfrage nichts. Lidl bestätigt immerhin, dass es Planungen für den Standort am Neuen Weg Nord gibt. Fragen, wie die Pläne konkret aussehen, beantwortete das Unternehmen vorige Woche auf Anfrage aber nicht.

Am Donnerstag kann der Gemeinderat mit einer Änderung des Bebauungsplans zumindest die planerischen Voraussetzungen für die neuen und größeren Supermärkte im Einkaufszentrum schaffen. "Wir planen aber nicht nur für die Konzerne", sagt Stadtbaumeister Steffen Koch, "wir machen die Planung für einen attraktiven Einkaufsstandort für die Bevölkerung." Mit dem jetzigen Änderungsentwurf sei ein "guter Mittelweg" gefunden. Stimmt der Rat dem Änderungsentwurf zu, sollen danach auch die Bürger Gelegenheit zur Stellungnahme haben.