Seit Donnerstag fast schon Vergangenheit: Der jetzige Aldi-Markt wird in Kürze einem um 200 Quadratmeter größeren Neubau mit Flachdach und Fotovoltaikanlagen weichen. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Aldi darf seinen Lebensmittelmarkt im Neuen Weg Nord jetzt plangemäß abreißen und an seiner Stelle einen neuen, größeren errichten. Der Bauausschuss gab am Donnerstag endgültig grünes Licht für das schon im letzten Sommer bewilligte Vorhaben. Auch gegen die fünf Bauanträge privater Häuslebauer hatte das Gremium so gut wie keine Einwände und folgte ausnahmslos einstimmig den Empfehlungen des Bauamts. Einzig eine Bauvoranfrage aus der Luisenstraße stieß auf Ablehnung.

Dem Neubau des Aldi-Marktes steht mit der seit der ersten Vorlage abgeänderten Planung jetzt nichts mehr im Wege. Der Lebensmitteldiscounter im Neuen Weg Nord wird mit einer auf knapp 1200 Quadratmeter anwachsenden Verkaufsfläche diesbezüglich an die Obergrenze des Erlaubten gehen und mit dem nur 100 Meter entfernten Konkurrenten Lidl gleichziehen, der seinen alten Einkaufsmarkt inzwischen schon platt gemacht hat. Beide Unternehmen werden um rund 200 Quadratmeter zulegen.

Einwände des Wasserrechtsamts, die nunmehr vom Tisch sind, hatten bei Aldi zu einer Planänderung geführt. Außerdem bedurfte es noch der Zustimmung für eine knapp 22 Meter lange Überschreitung der nordwestlichen Baugrenze, was aus städtischer Sicht wegen des asymmetrischen Grundstückszuschnitts aber vertretbar ist. Dass das Flachdach nicht nur begrünt, sondern mit Fotovoltaikanlagen bestückt wird, kommt den Wünschen und Anregungen der Gemeindevertreter entgegen. Auch die Fassade soll teilweise begrünt werden.

Aus Sicht von Lothar Jost (AGL) hätte sich der künftige Aldi-Parkplatz allerdings noch sehr viel umwelt- und klimafreundlicher gestalten lassen. Jost kritisierte die komplette Versiegelung der Außenflächen und bedauerte, dass diese nicht mit Fotovoltaikanlagen überdacht werden, mit denen sich gleichzeitig Strom erzeugen und Schatten spenden ließe.

Die Zustimmung verweigert wurde einer Bauvoranfrage zum Ausbau eines Dachgeschosses in der Luisenstraße. Der Bauherr hatte vor, sein Hausdach zu erneuern und das Dachgeschoss bewohnbar zu machen. Dazu schwebte ihm der Einbau von Gauben vor, für die er zweierlei Ausführungen ins Auge fasste und wissen wollte: Was geht?

Das Bauamt kam zu dem Schluss, dass sich keine der Planvarianten harmonisch in die Umgebung einfügen ließe. Weder die über acht Meter lange zusammenhängende Gaube auf der Vorder- wie auf der Rückseite des Hauses, die sich auf über zwei Drittel der Gebäudelänge erstrecken würde; noch die drei Einzelgauben an der Straßenseite, die an eine Erhöhung der Traufe um über 2 auf 13 Meter auf der Rückseite des Hauses gekoppelt wären. Ein solcher Dachaufbau würde die umliegenden Häuser im Schnitt um über fünf Meter überragen, befand die Verwaltung. Und schlug dem Bauherrn, damit er sein Dachgeschoss auch im Blick auf seine sinnvolle Nachverdichtung dennoch nutzbar machen kann, Alternativlösungen vor. Die Ablehnung erfolgte mit einer Gegenstimme von Peter Wessely (FWV).