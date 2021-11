Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am 9. März 1933 um ein Uhr morgens hat ein Trupp SA-Leute den 21jährigen Schreiner Adolf Knecht in der Pfarrgasse brutal zusammengeprügelt und angeschossen. Knecht wollte mit seinem Freund Karl Salzmann eine Hakenkreuzfahne vom Balkon des Rathauses beim Alten Markt holen.

Adolf Knecht starb wenige Tage später im Flur der Heidelberger Chirurgie an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Das alles geschah kaum mehr als einen Monat nach der Machtübernahme der Nazis am 30. Januar 1933.

Die Eberbacher Zeitung jubelt: SA und SS marschieren auf. Repro: Rainer Hofmeyer

Die Eberbacher Zeitung schrieb noch halbwegs mutig über Adolf Knecht als einem "politischen Opfer aus der nationalen Revolutionszeit". Er starb durch ein Verbrechen: Mord oder zumindest Totschlag.

Von der badischen Justiz und Polizei war nicht zu erwarten, dass dies verfolgt würde. Just am Tag des Angriffes auf Adolf Knecht wurde auf dem Karlsruher Schlossplatz die Polizeigewalt des Landes dem nationalsozialistischen Abgeordneten Robert Wagner aus Lindach übergeben, als neuem Polizeikommissar für Baden. Die Zuschauer der Zeremonie stimmten das Horst-Wessel-Lied an, das Kampflied der SA. Der stellvertretende NSDAP-Gauleiter und Ministerpräsident Walter Köhler jubelte, die "badische Polizei" stehe "in der überwiegenden Mehrheit hinter der nationalsozialistischen Bewegung". Da gab es auch in Eberbach weder objektive Ermittlungen noch eine Strafe für die Täter.

Die Eberbacher Bevölkerung nahm großen Anteil am Tode Adolf Knechts.

Eine große Trauergemeinde traf sich zur so angekündigten Beerdigung Adolf Knechts. Repro: Hofmeyer

Viele begleiteten seinen letzten Weg von seinem Elternhaus zum Friedhof. In seiner Traueransprache predigte der evangelische Stadtpfarrer Wilhelm Paret die Bibelworte von der Rechenschaft, die die Menschen dereinst vor dem Jüngsten Gericht ablegen müssten. Jeder wusste, was damit gemeint war. Doch für den gewaltsamen Tod des jungen Sozialdemokraten musste nie jemand Rechenschaft ablegen, geschweige denn büßen.

Bis heute bleibt also in Eberbach die Frage: Wer war schuld am Tod von Adolf Knecht?

Diese Aufnahme zeigt Adolf Knecht (re.) mit Karl Salzmann (links) und einer gemeinsamen Bekannten. Repro: Hofmeyer

Es ist der Nachmittag des 8. März 1933, der Mittwoch nach der Reichstagswahl mit dem haushohen Sieg der NSDAP. Gegen 17 Uhr entdecken Adolf Knecht und Karl Salzmann die Hakenkreuzfahne am Balkon des Rathauses. Der Entschluss ist schnell gefasst: "Die holen wir herunter". Dann geht es aber erst einmal ins Gasthaus "Stern" in der Hauptstraße. Später am Abend ziehen die beiden Freunde ein paar Häuser weiter in den "Engel". Dort treffen sich einige Mitglieder des Freien Turn- und Sportvereins, dem auch Knecht und Salzmann angehören.

Thema ist die bevorstehende Auflösung aller "sozialistischen Vereine", damit auch der Freien Turner. Das Vereinsvermögen soll konfisziert werden. Man bespricht, freiwillige Spenden den Mitgliedern aus der Vereinskasse zurückzuzahlen, bevor der Staat zugreift.

Spät, gegen halb zwölf, stößt SPD-Stadtrat Theodor Kappes zur Runde im "Engel": "Da hockt ihr jungen Kerle, und auf dem Rathaus hängt die Hakenkreuzfahne. Soll ich sie für euch runterholen?"

Dies wird als Aufforderung an die Männer verstanden. Wirt Martin Jost, ebenfalls SPD-Mitglied, warnt vor einer solchen Aktion.

Doch Adolf Knecht und Karl Salzmann haben sich ja schon am Nachmittag verabredet, die Fahne zu entfernen. Jetzt schließen sich Adolf Knecht, Leo Meixner, Karl Salzmann und sein Bruder Hermann zusammen.

Im Freien hinter dem "Engel" diskutieren sie über das weitere Vorgehen. Ein SA-Mann aus der Nachbarschaft hört am Fenster mit und alarmiert seine braunen Kameraden.

Bei einem Haus in der Altstadt holen sie sich die vier jungen Männer eine Bohnenstange, an der sie einen Hammer befestigen. Damit wollen sie die Fahne herunterreißen. Gegen ein Uhr nähern sich nur noch Adolf Knecht und Karl Salzmann über die Pfarrgasse dem Rathaus. Aus der hinteren Ecke des Alten Marktes stürzt in diesem Moment ein rund acht Mann starker Trupp SA-Leute heran.

Karl Salzmann erwischen sie in der Hauptstraße. Die vier SA-Männer R., Sch., F. und S. prügeln minutenlang mit Gummiknüppeln auf Salzmann ein, der sich nach Kräften wehrt. Salzmann ist ein in vielen Auseinandersetzungen mit der SA erprobter Straßenkämpfer.

Anfangs befindet sich Adolf Knecht noch in der Pfarrgasse, im Dunkeln.

Er flieht in einen angrenzenden Hof, wird aber von vier weiteren SA-Männern aufgespürt. Deren Namen sind nirgends festgehalten.

Adolf Knecht wird auf die Gasse getrieben und mit Schlagringen und Fußtritten malträtiert. Plötzlich fallen drei Schüsse. Knecht ist schwer getroffen. Als jetzt ein Stadtpolizist dazukommt, rennen die SA-Leute davon. Der Schwerverletzte kann sich noch über die Weidenstraße bis zur heutigen Brückenstraße in Höhe der Synagoge schleppen. Hier bricht er zusammen. Der in der Nähe wohnende und aufmerksam gewordene Schreinermeister Hans Schreck ("Schrecke-Lang") und Karl Salzmann tragen Adolf Knecht vor das Rathaus, in dem sich auch die städtische Polizeiwache befindet.

Der praktische Arzt Dr. Emil Metz aus der Kaiser-Wilhelm-Straße, der heutigen Friedrich-Ebert-Straße, wird hinzugerufen. Er stellt fest: Durchschuss in der rechten Hüfte, Durchschuss in der rechten Brusthälfte, Schussverletzung an der rechten Hand. Adolf Knecht wird nach Heidelberg transportiert. Am 11. März erliegt er dort seinen inneren Verletzungen. Es wird berichtet, dass sein Körper mit über hundert Wunden versehrt war. Wie die Geschehnisse von Polizei und Gendarmerie eingeordnet werden, verspürt Karl Salzmann am eigenen Leibe.

Der Eberbacher Bürgermeister Friedrich Wenz fordert die Angehörigen auf, eine Inschrift auf dem Grabkreuz zu beseitigen. Repro: Hofmeyer

Noch in der Nacht auf den Vorfall wird er um vier Uhr festgenommen und mit drei Wochen "Schutzhaft" belegt. Er kommt in ein Heidelberger Gefängnis. Die Eberbacher Zeitung ordnet in ihrem Ereignisbericht vom 10. März namentlich die beiden jungen Männer Adolf Knecht und Karl Salzmann der "Eisernen Front" zu; Knecht wird zum "21jährigen Taglöhner" herabgewürdigt. "Die Täter wurden verprügelt, und dabei wurden auch drei Schüsse abgefeuert", heißt es lapidar. Auslöser der "unsinnigen Tat" mit dem "schlimmen Ausgang" sei wohl das Freibier gewesen, das man "in einem Lokal" ausgegeben habe. Heute verjährt Mord nach dem Strafgesetzbuch nie. Nach dem Krieg galten dafür noch dreißig Jahre Verjährungsfrist. Beim Totschlag zählte man stets 20 Jahre.

Rechnet man ab 1933 zwanzig oder dreißig Jahre hinzu, hätte man den Tod von Adolf Knecht noch bis zu den Jahren 1953 oder 1963 verfolgen können.

Zumindest wären Ermittlungen geboten gewesen. Zeugen hätte es womöglich noch lange gegeben. Doch es geschah nichts in der neuen, demokratischen Justiz.

So berichtet der Stadt- und Landbote in Eberbach noch am 9. März 1933. Repro: Hofmeyer

In Eberbach schwirrten stets Gerüchte über Tat, Täter und Hintergründe. Es wurden stets Namen gehandelt. Karl Salzmann hatte anfangs den SA-Mann Max G. in Verdacht. Der jedoch nannte ihm im März 1945 den Namen des Schützen.

Da war gerade die Eberbacher Altstadt von amerikanischen Bombern niedergebrannt worden, und das Dritte Reich stand vor dem Zusammenbruch: "Es war Fritz L." Der SA-Mann L., ein Schiffer, hat zur Tatzeit im "Leininger Hof" beim Leopoldsplatz gewohnt. Friedrich ("Fritz") L. ist im Krieg Oberleutnant zur See bei der U-Boot-Flotte. Er gilt ab Februar 1944 als vermisst.

Nach dem Krieg hat ein Denunziant den amerikanischen Besatzern als Schützen jener März-Nacht 1933 den Eberbacher Gastwirt Fritz H. genannt, ebenfalls ein SA-Mann. Zur Tatzeit war dieser zufällig mit einem Polizisten bei der Evangelischen Kirche gestanden.

Fritz H. sollte von den Amerikanern hingerichtet werden. Er wurde aber durch Karl Salzmann entlastet, der als Schwerkriegsbeschädigter inzwischen bei der Stadtverwaltung angestellt war.

1946 wurde der zuvor auf das alte Gründungsmitglied der Eberbacher NSDAP Leo Berger benannte Straßenzug zur Adolf-Knecht-Straße. Wenigstens eine posthume Ehrung für das erste Opfer der Nationalsozialisten in Eberbach.

Der Tod Adolf Knechts blieb ungesühnt, so wie der Tod des zweiten heimischen Opfers des Nationalsozialismus.

Salomon Simon Leibowitsch wurde im September 1933 im Schutzhaftlager Heuberg in Stetten am kalten Markt von zwei SA-Leuten zu Tode geschleift. Auch diese Täter wurden danach nie ermittelt.

Info: Augenzeugenbericht von 1984; Material aus dem Stadtarchiv. Die vollständigen Namen der erwähnten SA-Männer sind der Redaktion bekannt.