Eberbach. (MD) Den Menschen in der Ukraine wollen auch die Mitglieder der Adler-Freunde Eberbach helfen. Sie beteiligten sich am Mittwoch an einem Projekt, das der Zusammenschluss der insgesamt über 30 Fanclubs der Mannheimer Eishockey-Stars angesichts der dramatischen Entwicklung rasch auf die Beine stellte. Viele Privatpersonen sowie auch Geschäftsleute und Apotheken spendeten allerhand Güter des täglichen Bedarfs, die in der Halle von Holzbau Lenz an der Güterbahnhofstraße gesammelt wurden. Darunter waren beispielsweise Hygieneartikel, Wasser, Babynahrung, Windeln, Konserven und Decken sowie einige spontan vorbeigebrachte Geldspenden.

Janine Kaufmann sowie Dirk und Janina Lenz sichteten die Artikel und verpackten sie. Dann wurden diese verladen und mit dem Anhängergespann von Manfred Kaufmann ging’s zur SAP-Arena nach Mannheim, wo die gesammelten Spenden des gemeinsamen Fanprojekts auf einen großen Lkw umgeladen wurden. Dieser startete noch in der Nacht in Richtung Ukraine.