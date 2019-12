Von Marcus Deschner

Eberbach. Viel los war am Samstag wieder auf dem Lindenplatz, der sich einmal mehr als kleiner Weihnachtsmarkt präsentierte. Rotary- und Lions-Club hatten zum nunmehr zehnten Mal zum "Ad(e)vent" geladen. Zahlreiche Gäste kamen bei milden Temperaturen, um sich mit Speis und Trank wie scharfer "Feuerwehrwurst", Steaks oder Waffeln und Glühwein zu stärken, dem vielfältigen adventlichen Unterhaltungsprogramm zuzusehen oder einen Weihnachtsbaum zu erstehen. Lange war’s sogar regenfrei.

Ein vielfältiges musikalisches Programm wurde geboten, an dem sich 13 Vereine, Kindergärten, Schulen und Gruppen beteiligten, wie Gerd Wuscher erläuterte. Die von den Rotariern übernommene Bewirtung der Veranstaltung wurde vom Publikum dankbar angenommen, teilweise bildeten sich vor den Grills kleine Schlangen.

Derweil fanden auch die zuvor in Odenwälder Waldungen frisch geschlagenen und auf den Lindenplatz gebrachten hundert Nordmanntannen guten Absatz. Darum kümmerten sich Mitglieder des Lions-Clubs. Um 13 Uhr waren schon 85 der prächtigen Exemplare an Mann oder Frau gebracht, erklärte Dr. Dietmar Polzin. Die Bäume wurden auf Wunsch durch einen Trichter gezogen, dabei mit einem Netz umhüllt und so transportfähig gemacht. Man konnte auch Bäume gewinnen. Dazu musste man mit einem Euro Einsatz an einem Glücksrad drehen.

Das adventliche Unterhaltungsprogramm startete zum Marktauftakt mit Weihnachtsliedern, die Kinder vom evangelischen Kindergarten Regenbogen unter Leitung von Ingrid Schuh sangen. Der Nachwuchs schmückte auch Bäume. Die Steige-Grundschule mit Brigitte Gumb führte ein Mini-Musical auf. Weiter ging’s mit Vorträgen des gemischten Chors Lindach und der katholischen Kindergärten unter Federführung von Evi Kainz. Der Chor "Right Now" steuerte gesungene Weihnachtslieder bei, der Posaunenchor Eberbach erfreute mit instrumentalen Beiträgen. Der MGV Liederkranz trat auf, Weihnachtslieder und Gedichte kamen von der Dr.-Weiss-Grundschule. Der "Dreiklang"-Frauenchor Igelsbach arrangierte ein Medley verschiedener Weihnachtslieder, die katholische Pfarrkapelle spielte altbekannte Weisen. Die Sänger von MGV "Concordia" Neckarwimmersbach und MGV "Sängerlust" Rockenau hatten ihren gemeinsamen Auftritt.

Viel Applaus gab’s von den Umstehenden für alle Akteure. Etliche Gäste lobten die heimelige Atmosphäre, den die beiden Serviceclubs, die etwa 40 Helfer im Einsatz hatten, auf den mitten in der Stadt gelegenen Platz brachten. Der Erlös der Veranstaltung soll auch diesmal wieder den teilnehmenden Gruppen zugute kommen.