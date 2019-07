Von Felix Hüll

Eberbach/Heidelberg. Kirchenmusikdirektor Achim Plagge wird neuer "Landessingwart" der evangelischen Landeskirche Baden, ihm ist jedoch die Bezeichnung "Landeskantor fürs Chorsingen" für diese nach eineinhalbjährigen Ringen jetzt erst neu geschaffene Stelle lieber.

Der Zuschnitt dieser Stelle ist jetzt neu geschaffen worden. Beginn seiner Dienstzeit ist offiziell zum Jahreswechsel 2019/2020, aber schon im Herbst wird Plagge an seinem neuen Dienstsitz in Heidelberg an der Hochschule für Kirchenmusik in der Hildastraße aktiv.

Zwar hat der Oberkirchenrat in Karlsruhe dieser Personalie formal noch zuzustimmen, aber Plagge erhielt die Erlaubnis, die Berufung bereits jetzt bekannt zu machen. Nach Benachrichtigung durch die Auswahlkommission am Mittwoch hatte Plagge seither damit zu tun, die Übergangszeit zu regeln und Nachfolger für seine laufenden Projekte in Eberbach zu finden. Dies ist ihm auch schon gelungen. Obwohl er selbst noch bis Jahresende in Eberbach mitwirkt, wird etwa die Kantoreiproben Alexander Lenz übernehmen, Plagges Orgelunterricht Marlies Ritter, und die Kinder- und Jugendchorarbeit führt er vorerst selbst fort.

Der Kirchengemeinderat ist am Donnerstagabend über die Veränderung informiert worden. Die Ausschreibung des Eberbacher Bezirkskantorats - Plagges derzeitige Stelle - liege bereits vor; eine Auswahl unter den Bewerbungen ist für November angedacht.

Das Konzert zum ersten Advent in der Michaelskirche wird Plagge als letztes oratorisches Werk noch begleiten, und auch den traditionellen Kantatengottesdienst in der Michaelskirche am zweiten Weihnachtsfeiertag. Im Anschluss daran soll seine offizielle Verabschiedung in Eberbach erfolgen. Mit seiner Familie wird Plagge aber weiter in der Stadt wohnen bleiben.

Zu seiner künftigen Tätigkeit als Landeskantor fürs Chorsingen gehört die Organisation und Koordination des Chorwesens in der evangelischen Landeskirche, das Begleiten von Ereignissen ähnlich etwa des Landeskirchengesangstages von 2009 in Eberbach oder des Chorfestes 2017 in Heidelberg, aber auch die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kantoren und Kirchenmusikdirektoren der Landeskirche in der Hochschule für Kirchenmusik.