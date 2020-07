Eberbach. (RNZ) Alle 83 Schüler der Realschule haben ihren Mittler-Reife-Abschluss geschafft. Am Donnerstag wurde die Klasse 10a verabschiedet, die 10b folgte am Freitag und die 10c ist am Dienstag an der Reihe.

10a: Schaima Badra, Linda Draxler, Nico Ebert, Jakob Eichner, Yvonne Freimüller, Loris Gerhard, Judith Harreus , Maurice Hauck, Selina Keuchler, Jana Koob , Manolya Metan, Isabella Mikyas, Michelle Mrozek, Lea Pape, Joel Rojahn, Celine Roser, Layla-Amaya Rosero Willimek, Timo Salzmann, Cerin Saral, Luca Schebitz, Peter-Luca Schönfeldt, Marc Schuh, Christoph Straetz, Zita Stumpf, Lennart Wäsch.

10b: Franziska Auer, Amina Badra, Bianca Böckenhaupt, Ann-Kathrin Diemer, Laura Horvath, Jannis Jeitner, Constantin Jung, Lilia Kern, Anja Keßler, Paul Knapp, Linus Koch, Stefan Kolesnikow, Max Kreß, Daniel Krutick, Nils Küchler, Lia-Marie Lauter, Eduard Michel, Amy Nixon, Philip Reinmuth, Julia Rimmer, Elana Roth, Oliver Sachs, Colin Schmitt, Marlon Schölch, Lena Schramm, Felix Schröder, Lisa-Marie Springer, Vanessa Steck, Lennart Strangfeld, Wibke Zollmann.

10c: Eva-Maria Amend, Lea Angstmann, Lisa Besserer, Valerie Fabian, Damian Fischer, Lara Franz, Amelie Frey, Vanessa Geisler, Anna Gerzen, Nadine Gose, Nicole Gose, Michal Gutry, Zoe Hettler, Lukas Hill, Sarah Hintz, Mei Holl, Martin Hunecker, Angelina Pohle, Julian Scherer, Rebecca Schloeßer, Yannik Schnörr, Sophia Schumacher, Milena Sigmund, Antonia Sunkel, Zulfije Tairovic, Felix Walter, Marco Will, Edanur Yilmaz.