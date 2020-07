Eberbach. (RNZ) 70 Schülerinnen und Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums haben das Abitur bestanden. Der Notenschnitt beträgt in diesem Schuljahr 2,2. Am Donnerstag fanden noch die mündlichen Abiturprüfungen statt. Geprüft wurde in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Musik, Bildende Kunst, Religion, Ethik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Sport.

Wir gratulieren zum bestandenen Abitur: Sana Ahmed, Alina Amann, Hanna Banspach, Luisa Bauer, Laura Blank, Andre Bracht, Janina Flachs, Lea Sophie Garhöfer, Lena Gerken, Finn Glaßner, Felix Grein, Luca Gromes, Ronja Groß, Anna Häffner, Leonie Hanke, Daryna Herman, David Jacobi, Anouk Jama, Benedict Jung, Maevilyn Kappes, Patricia Laule, Nico Lenz, Alina Lichtenwald, Paulo Moreira, Florian Müller, Silja Müller, Linus Nuding, Hanaa Outojane, Alina Probst, Kiara Quarta, Carolina Raab, Jan Richter, Luca Röderer, Christobal Rupp, Marietheres Schölch, Sina Schreieck, Georgia Sittig, Daniel Sohns, Nina Wäsch, Lara Zimmermann (alle Eberbach), Katja Büchner, Carlos Loose (beide Rockenau), Phil Baumbusch (Friedrichsdorf), Lena Dispan (Pleutersbach), Florian Ehrmann, Florian Winkler (beide Brombach), Nadia Ben Miled, Laurin Berisha, Greta Böing, Hannah Enger, Daniel Fuchs, Alina Heinrich, Salome Kerle, Deniz Kutlug, Fiza Sheikh, Max Streffer, Anna Wann (alle Hirschhorn), Lina Meßmer (Neckarsteinach-Darsberg), Sarah Hohenegger (Oberzent-Gammelsbach), Sven Braner (Schönbrunn), Laureen Ernst (Schönbrunn-Haag), David Göhrig (Schönbrunn-Allemühl), Anna Brummer, Malena Schuler (beide Waldbrunn-Strümpfelbrunn), Paul Danckwardt, Nils Lars Ihrig, Charlotte Wäsch (alle Waldbrunn-Waldkatzenbach), Pauline Goebel (Waldbrunn-Schollbrunn), Chiara Zerbo (Waldbrunn-Weisbach), Christian Zillig (Waldbrunn-Oberdielbach).