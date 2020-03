Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Das Schlucken schmerzt, der Schädel brummt – jetzt nur nicht krank werden und am Ende im überfüllten Wartezimmer des Hausarztes sitzen müssen! Als sich nach mehreren Tagen das Befinden nicht bessert, komme ich schließlich doch zu dem Entschluss, telefonisch nach einem Arzttermin zu fragen. "Mit Erkältungssymptomen sollten Sie die Praxis nicht betreten", tönt es vom anderen Ende der Leitung. Oh! Aha! Und jetzt? "Sie können telefonisch mit Herrn Doktor sprechen. Oder per Videosprechstunde."

Videosprechstunde? Klingt interessant. Für 15 Uhr wird der Termin gemacht. Die Handynummer ist anzugeben. Schon wenig später treffen Terminbestätigung, der Link auf eine bestimmte Website sowie mein persönlicher Zugangscode per SMS auf dem Smartphone ein. Zum vereinbarten Zeitpunkt wähle ich mich ein und schon taucht der Doktor auf dem Display auf: So wie ich ihn, sieht er auch mich. Ich erkläre ihm meine Wehwehchen, zeige ihm, wo’s zwickt und zwackt, erhalte ärztliche Ratschläge. Ein Rezept kann ich später bei der Praxis abholen. Es wird mir von einer mit Mundschutz und Handschuhen ausgestatteten Mitarbeiterin durchs Fenster gereicht.

Veränderte Sprechzeiten bei Ärzten: Einlass nur mit Termin nach telefonischer Anmeldung. Foto: Nolten-Casado

Was schon seit einiger Zeit als Alternative zum Landarztmangel, bei langen Anfahrtswegen oder etwa nach Operationen angedacht und vereinzelt praktiziert wurde, könnte nun in Zeiten von Covid-19 einen ganz neuen Stellenwert in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung erhalten. "Um das Infektionsrisiko für Nicht-Infizierte möglichst gering zu halten, ist die Nutzung von Videosprechstunden eine besonders geeignete Maßnahme", heißt es dazu auf einer Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung.

Die Anbieter entsprechender Software müssen zertifiziert sein, damit Qualität und Datenschutz gewährleistet sind. Den Patienten entstehen für die Inanspruchnahme des Service keine zusätzlichen Kosten, die teilnehmenden Ärzte rechnen ihr Honorar dafür direkt mit den Krankenkassen ab.

In Eberbach ist es beispielsweise Dr. med. Stefan Winter, der seinen Patienten seit gut einer Woche die Möglichkeit zur Online-Videosprechstunde anbietet. "Natürlich ist das die zweitbeste Lösung, natürlich ziehe ich den direkten Arzt-Patienten-Kontakt vor", sagt Winter im Telefongespräch.

Und selbstverständlich kann die Videosprechstunde den Arztbesuch nicht immer ersetzen, sind Untersuchungen oder Behandlungen mit Händen und medizinischen Geräten, das Abhören oder die Erstellung von Tastbefunden online nicht möglich. Aber wenn ein Patient aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Praxis kommen kann, sieht Winter in vielen Fällen in der Videosprechstunde eine gute Alternative. "Der Augenkontakt, die nonverbale Kommunikation, man kann sich etwas zeigen" – das alles sieht der Eberbacher Arzt als großen Vorteil gegenüber einem Telefongespräch. "Viele Patienten haben Angst in der gegenwärtigen Coronakrise.

Da hilft oft schon ein Gespräch, bei dem man sich sieht", hat er festgestellt. Hinzu komme: "Es macht eine ganz ruhige, völlig unaufgeregte Atmosphäre. Und zum Beispiel bei Befundbesprechungen, da fragen die Leute deutlich mehr nach."

28 Patienten haben laut Stefan Winter das Angebot der Videosprechstunde in den ersten vier Tagen bereits angenommen, und "die Resonanz ist überwältigend, die Leute fanden es allesamt überaus angenehm." Allerdings handele es sich bei den Nutzern bisher überwiegend um junge Patienten. Und da liegt das Problem für Dr. Winter: "Gerade bei älteren Menschen, für die die Nutzung der Videosprechstunde am nötigsten wäre, gibt es oft große Berührungsängste gegenüber digitalen Medien."

Wie geht es nun weiter, wenn sich herausstellt, dass eine Ferndiagnose nicht ausreicht? "Wenn auch nur ein minimaler Verdacht besteht, dass etwas akut behandelt werden muss, bestellt man den Patienten natürlich ein", sagt Winter. Doch aktuell gilt: "Alles was man außerhalb der Praxis machen kann, soll man auch dort tun, um Patienten, Mitarbeiter und sich selbst vor Infektionen zu schützen."

Und wenn Verdacht auf "Corona" besteht? Dann werde der Patient ans Gesundheitsamt verwiesen, ist zu erfahren. "Wir können solche Patienten nicht annehmen, da wir nicht über die entsprechende Schutzausrüstung verfügen."

Wird Stefan Winter das Angebot der Videosprechstunde seinen Patienten auch nach Ende der Corona-Krise weiter zur Verfügung stellen? "Auf jeden Fall", lautet die Antwort.