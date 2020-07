Eberbach. (cum) 152.000 Euro bekommt Eberbach aus dem Soforthilfeprogramm "Digitalpakt Schule" des Landes , um Schülern und Lehrern, die keine entsprechenden Geräte haben, mit Tablets für den Unterricht zuhause auszustatten. Die Geräte sollen nach den Schülerzahlen auf die beiden Grund- und die drei weiterführenden Schulen verteilt werden. Weil die Geräte nach den Sommerferien zum neuen Schuljahr Mitte September da sein sollen, soll der Gemeinderat am Donnerstag den Bürgermeister ermächtigen, den Auftrag zu vergeben. Bislang werden laut Verwaltung an Eberbacher Schulen vor allem iPads von Apple genutzt. Wegen der hohen Nachfrage könne es derzeit zu Lieferengpässen kommen.

Je nach Ausstattung kostet ein neues iPad aktuell zwischen 350 und 1800 Euro. Ältere, generalüberholte Modelle gibt es auch schon ab 200 Euro. 80 Prozent des Fördergelds sollen für die Anschaffung der Geräte ausgegeben werden, 20 Prozent für Software und Einrichtung. Nimmt die Verwaltung die derzeit günstigsten Neugeräte, könnten über 340 iPads an die Eberbacher Schulen ausgegeben werden. Auf Basis der Schülerzahlen von 2018 stünde so für fast jeden fünften der rund 1800 Eberbacher Schüler auf Leihbasis ein iPad zur Verfügung: Die Dr.-Weiß-Grundschule bekäme demnach 50 Geräte, das sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, die frühere Förderschule zehn, die Steige-Grundschule 35, die Gemeinschaftsschule 38, die Realschule 83 und das Hohenstaufen-Gymnasium 126.

Tablets mit dem Android-Betriebssystem von Google wären noch günstiger: Hier gibt es Einsteigermodelle schon für unter 100 Euro. Allerdings ist die Einrichtung etwas schwieriger und die Frage, mit welcher Software der Online-Unterricht gestaltet werden soll. Die kostenlose Lernplattform Moodle bietet etwa ein Videochat-Plugin, ist vielfältig erweiterbar, läuft plattformübergreifend auf Smartphones, Tablets, PCs und Laptops mit allen gängigen Betriebssystemen, auch Linux. Hier spielen aber auch Serverkapazität, Bedienbarkeit, Datenschutz und Anbindung an schnelles Internet eine Rolle.

An den Eberbacher Schulen gibt es derzeit einen digitalen Flickenteppich. Die vom Land geplante einheitliche digitale Lernplattform ella@bw ist gescheitert. "Moodle ist relativ langsam", sagt Gemeinschaftsschulrektor Udo Geilsdörfer. Die Gemeinschaftsschule setzt für ihren Online-Unterricht deshalb auf die als datensicher eingestufte WhatsApp-Alternative schul.cloud.

Wie sehr die Schulen in Baden-Württemberg der digitalen Entwicklung oft noch hinterherhinken, wurde laut Verwaltung infolge der Corona-Schließungen deutlich: Die digitale Ausstattung sei größtenteils als "nicht ausreichend" anzusehen. In Eberbach wird laut Verwaltung derzeit in Abstimmung zwischen Stadt und Schulen für jede Schule ein eigenes Digitalkonzept erstellt, abgestimmt aufs jeweilige Schulkonzept. Das dauere aber, müsse noch geprüft werden und helfe bei der Deckung des jetzt aufgetretenen akuten Bedarfs nicht weiter.

Mit den Tablets, die jetzt angeschafft werden sollen, soll der dringendste Bedarf gedeckt werden – auch für den Fall, dass die Schulen nach den Ferien wegen Corona doch nicht so öffnen können wie geplant. Die Digitalisierung von Schulen schlägt sich auch in überplanmäßigen Mehrausgaben wieder: 200 000 Euro soll der Gemeinderat für die Digitalisierung des Hohenstaufen-Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule genehmigen. 160 000 Euro davon soll es nächstes Jahr vom Land als Zuschuss zurückgeben.

Daran, dass Beschaffung und Einrichtung der Geräte in den knapp sieben Wochen bis zu den Sommerferien klappen, wurden zumindest in der SPD-Fraktion am Montagabend deutliche Zweifel laut. Laut Jan-Peter Röderer ist auf Landesebene derzeit eine Deputatserhöhung von zwei Stunden für Schulen im Gespräch, um die Digitalisierung umzusetzen. "Das reicht vorne und hinten nicht", so der Landtagsanwärter.