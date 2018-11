Der bisherige Neckarsteinacher Vereins-Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr erstmals ergänzt um Stände, die in den Jahren zuvor auf Stift Neuburg bei Heidelberg den Klosterweihnachtsmarkt beschickten. Sie werden an allen vier Adventswochenenden öffnen. Foto: privat

> In Eberbach laden die 21 Stände des Weihnachtsmarktes 2018 drei Tage lang auf dem Neuen Markt ein. Geöffnet ist Donnerstag, Freitag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Fanfarenzug Eberbach und Bürgermeister Peter Reichert ist freitags um 19 Uhr ergänzt um eine aufleuchtende Überraschung. Roland Beigel mit Ensemble macht Weihnachtsmusik. Samstags ist ab 11 Uhr das Kindermusical der Steige-Grundschule zu sehen, ab 12 Uhr spielt der Evangelische Posaunenchor zum Besuch des Christkinds mit Engeln. Am Sonntag treten ab 12 Uhr die Jazz-Kids der Musikschule auf und ab 17 Uhr der Fanfarenzug. Der Nikolaus ist jeweils nachmittags am Samstag und Sonntag da. Es gibt Kutschfahrten von Björn Schmitt, und das Kinderkarussell dreht sich an allen drei Tagen.

> In Neckarsteinach findet der Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen mit Ständen von örtlichen Vereinen und Gewerbetreibenden ebenfalls am ersten Adventswochenende, Samstag/Sonntag, 1./2. Dezember, im und um das Bürgerhaus "Zum Schwanen" statt. Mit dabei ist auch eine Delegation aus der Partnerstadt Pargny-sur-Saulx. Der Markt wird an diesem Wochenende erstmals erweitert um Stände, die bisher auf dem beliebten Weihnachtsmarkt am Stift Neuburg in Heidelberg zu finden waren.

Diese neu hinzugekommenen Stände sind auch an den folgenden drei Adventswochenenden geöffnet. Der Markt wird am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr eröffnet. Er ist samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen gibt, bittet die Stadtverwaltung Besucher, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

> In Heddesbach ist am kommenden ersten Adventssonntag, 2. Dezember, ab 14 Uhr auf dem Kirchplatz Weihnachtsmarkt der Vereine. U.a. gibt es dort den Heddesbacher Dorfkalender und selbst genähte Kinderkleidung. Sankt Nikolaus mit Engel kommt gegen 16.30 Uhr.

> "Finkenbach-Zauber" heißt das bereits zum zweiten Mal angebotene Advent-Event, das bereits morgen, Freitag, 30. November, ab 17 Uhr in Finkenbach vom Gasthaus "Zur Traube" über Mareike´s Backshop bis zum Hof Bartmann reicht. Wer noch kurzfristig mitmachen will, meldet sich unter der Telefonnummer (0 6068) 40 29 an.

> Nach Oberzent-Beerfelden laden die Marktbeschicker zu einem weihnachtlichen Nachmittag auf dem Wochenmarkt vor der evangelischen Martinskirche für Freitag, 7. Dezember, ab 14 Uhr ein. Der Nikolaus wird ab 17 Uhr Kinderaugen strahlen lassen.

> In Zwingenberg ist der Weihnachtsmarkt der Vereine am Samstag, 8. Dezember von 15 bis 24 Uhr in und an der Peter-Kirchesch-Halle.

> In Hirschhorn findet der Weihnachtsmarkt erst am dritten Advent (15./16. Dezember) statt. Am Samstag um 16 Uhr ist offizielle Eröffnung mit Weihnachtmann sowie den beiden Initiatoren und den Marktbetreibern. Musik macht Richard Köhler.

> Die "Erbacher Schlossweihnacht" ist an allen vier Adventssonntagen geöffnet Freitags von 15 bis 20 Uhr, Samstags und Sonntags jeweils von 11 bis 20 Uhr.

> Beim Michelstadter Weihnachtsmarkt öffnen die 100 Buden ab Freitag, 30. November dann bis 23. Dezember jeweils mittwochs bis sonntags, mittwochs bis freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags/sonntags von 11 bis 20 Uhr.