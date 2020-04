Von Peter Bayer

Eberbach. Am 8. März war der letzte Spieltag, seither ruht wegen der Corona-Krise der Ball – auch beim Eberbacher Sport Club (ESC). Doch die Arbeit im Verein geht im Hintergrund weiter. Während Spielern wie Trainern eine Zwangspause vorgeschrieben wurde, stimmt sich die Vorstandschaft in regelmäßigen Sitzungen mittels Skype über wichtige Themen ab.

13 Vereinen aus der ersten und zweiten Bundesliga droht die Insolvenz. So schlecht sieht es beim ESC derzeit zwar nicht aus, doch die Corona-Krise hat auch beim aus SV und VfB Eberbach neu entstandenen Verein finanzielle Auswirkungen in nicht unbeträchtlicher Höhe. Viele fest eingeplante Einnahmen fallen weg, weil Veranstaltungen abgesagt werden mussten.

Erfreulich: Der Zaun um den Kunstrasenplatz ist fertig. Foto: Bayer

Beim Frühlingsfest waren ein Bierwagen und ein Weinstand geplant. Doch das Fest wurde ebenso abgesagt wie die 1. Mai-Feier an der Concordia-Hütte. Der im Juli geplante Jugend-Allianz-Cup wird wohl auch nicht stattfinden können. "Das war ein großer Faktor in unserer Kassenplanung", sagt der Vorsitzende Ralf Bettinghausen. "Den Werbepartnern wird es in der Krise auch nicht so gut gehen", fürchtet er. Außerdem könnten sich diese darauf berufen, dass ja vonseiten des Vereins keine Gegenleistung erbracht wurde. Seit den beiden einzigen Heimspielen des Jahres am 1. und 8. März ruht der Spielbetrieb. Auch hier ist daher wohl mit geringeren Einnahmen zu rechnen.

Zwar gibt es im laufenden – besser gesagt ruhenden – Spielbetrieb keine Kosten, außer den Trainern, die für den April bereits auf ihr Gehalt (Minijobs) verzichtet haben. Doch hat der Verein laufende Kosten zu bestreiten. Monatlich gehen allein 1250 Euro Abschlagszahlungen an die Stadtwerke, die AVR bekommt 200 Euro. Letzteres ruht, das hat Bettinghausen schon geklärt. Und mit den Stadtwerken ist er wegen einer möglichen Reduzierung in Kontakt.

Sorgen bereitet dem Vorsitzenden auch ein Blick auf die geplanten Veranstaltungen im zweiten Halbjahr: Oktoberfest, Weihnachtsmarkt Ende November und Gelita-U 12-Cup am ersten Dezember-Wochenende. Keiner kann derzeit sagen, ob sie stattfinden oder auch dem Virus zum Opfer fallen.

Doch gibt es auch etwas Erfreuliches zu vermelden. So hat die Stadt den Zaun um den neuen Kunstrasenplatz – finanziert durch den ESC über einen Spender – fertiggestellt. Damit gehören die unerwünschten Besuche der Hunde der Vergangenheit an, hofft Bettinghausen. Deren Besitzer habe es offenbar nicht gestört, dass ihre Vierbeiner auf den Kunstrasen geschissen haben. Da auch der Erdhaufen weg ist und von der Stadtgärtnerei die Schräge eingesät wurde, ist das Gelände im Großen und Ganzen fertig. "Jetzt fehlt nur noch die große Endabrechnung mit der Stadt, was wir noch zahlen müssen", sagt der Vorsitzende.

Doch die nächsten Aufgaben stehen schon an und sind in Planung. So sollen zwischen dem Kunstrasenplatz und dem Rasenplatz ein Imbisswagen und ein Verkaufsstand eingerichtet werden. Sofern die Stadt und das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises es genehmigen. 50 Quadratmeter Fläche müssten dafür durch Mitglieder gepflastert werden. Eigentlich sollte auch eine neue Küche ins Sportheim. Aufgrund der finanziell angespannten Lage soll sie nun aber nur noch in Eigenarbeit erneuert werden.

Im sportlichen Bereich gibt es viele Fragezeichen. "Wir planen schon für die nächste Saison, aber das ist ein Riesenproblem", sagt Bettinghausen. Denn noch ist alles in der Schwebe. Wie geht es weiter? Endet die Saison vorzeitig? Wenn ja, wie wird sie gewertet? Die Entscheidungen stehen noch aus. Der Badische Fußballverband (bfv) drängle, fragt die Vereine. "Bei uns ist die Tendenz so, dass wir mit einem Abbruch besser leben können." Das teilte der Vorsitzende dem bfv auch schriftlich mit. "Alle Spiele nachholen, wie soll das gehen?", fragt er. "Es ist ja nicht nur die erste Mannschaft, es betrifft auch alle Jugendmannschaften. Das wäre jeden Tag mindestens ein Spiel, woher sollen die Schiedsrichter dafür kommen?" Weil alle diese Fragen noch offen sind, tut sich im Spielerbereich noch nichts. "Für die erste Mannschaft ist nichts spruchreif", sagt Bettinghausen. Dafür ist es dem Verein gelungen, für die C-Junioren in der Landesliga als Trainer B-Lizenz-Inhaber Luca di Paolo zu verpflichten, der in dieser Saison die C-Junioren der SpVgg Neckarelz trainiert.

Eigentlich wäre im ersten Quartal auch die Mitgliederversammlung gewesen, in welcher der alte Vorstand entlastet werden sollte. Sobald die Verordnung es zulässt – bis 30. Juni gilt ja das Versammlungsverbot – soll sie einberufen werden. Jetzt bereits ein Datum festzulegen ist "unmöglich, wie wir bei unseren Versuchen feststellen mussten", sagt Bettinghausen. Anfang Mai soll die nächste Skype-Sitzung der Vorstandschaft stattfinden. Vielleicht weiß man ja dann schon mehr.