Sabrina Schölch, Fachangestellte für Bäderbetriebe, hält ein kurzes Pläuschchen mit Badegast Willi Haas. Das Freibad hat in diesem Corona-Sommer länger geöffnet. Voraussichtlich haben Haas und all’ die anderen Schwimmer noch bis Ende September fast „freie Bahn unter freiem Himmel“. Die geplante Öffnung des Hallenbads steht am 5. Oktober an. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Rund zwei Wochen länger als sonst bleibt das Eberbacher Freibad in diesem Corona-Sommer geöffnet. Laut Michael Sigmund schließt das Freibad voraussichtlich erst am Mittwoch, 30. September. Der Bereichsleiter Kommunale Beziehung bei den Städtischen Diensten Eberbach, unter anderem zuständig für die Bäder, teilt außerdem mit, dass bislang etwa 26.500 Buchungen gezählt wurden; trotz Corona-Auflagen und Online-Tickets. Der Verlust ist allerdings in diesem Jahr "für die Freibadsaison etwa 120.000 Euro höher als geplant". Sigmund erklärt: "Der Verlust für den Bäderbetrieb war für das Jahr 2020 mit etwa 917.000 Euro geplant. Der Zusatzverlust von der coronabedingten Freibadsaison kommt oben drauf. Somit ist der Verlust bei 1.037.000 Euro." Die Öffnung des Hallenbads ist ab Montag, 5. Oktober geplant. Dort standen laut Sigmund Fliesenarbeiten an und die Technik musste gewartet werden. Die aktuelle Coronaverordnung "Corona VO Bäder und Saunen" wurden für das Hallenbad umgesetzt. Das Konzept wurde laut Sigmund mit dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis abgestimmt und der Ortspolizeibehörde vorgelegt.

Zu den wichtigsten Regeln gehört die Onlineticketbuchung inklusive Registrierung (wie bisher im Freibad). Es wird eine Blocköffnung geben und die Abstandsregel von 1,5 Meter ist im ganzen Bereich einzuhalten. Ein Desinfektionsständer wird am Eingang aufgebaut, Eingang und Ausgang werden räumlich getrennt. Betreten und Verlassen des Hallenbades wird nur mit Mund-Nasenschutz (bis und ab Umkleidekabinen) möglich sein. Duschen vor dem Schwimmen in den Duschräumen ist Pflicht (maximal drei Personen gleichzeitig).

Nach dem Schwimmen ist der Aufenthalt in den Duschen auf ein Minimum zu beschränken, Duschzeitende ist 15 Minuten vor Blockende. Föhnen ist nicht möglich, die Sauna bleibt geschlossen Üblicherweise trainieren folgende Vereine im Hallenbad: TVE, DLRG Eberbach und Hirschhorn, Tauchclub Manatees, Johannes-Diakonie-Mosbach, Bettina Bracht (Aqua Fitness), Armin Zirkel (Aquajogging), Polizeischwimmen und Kanuclub Eberbach. Außerdem trainieren die Eberbacher Steige- und Dr.-Weiß-Grundschule, die Dr.-Weiß-Förderschule, die Gemeinschaftsschule, Realschule und das Gymnasium sowie Schüler der Grundschulen Hirschhorn und Schönbrunn. Über die Öffnung des Hallenbads und die aktuellen Maßnahmen wurden alle schon informiert, "die Planung läuft aktuell", teilt Sigmund mit.

Info: Ab Montag, 14. September, hat das Eberbacher Freibad geänderte Öffnungszeiten: Im Zweierblock, täglich von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr.