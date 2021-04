Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Während Christen in einigen Kirchengemeinden der Region die Möglichkeit haben, die höchsten Feiertage des Kirchenjahres neben Online-Angeboten auch in Präsenzgottesdiensten vor Ort zu begehen, setzt man in anderen Gemeinden aufgrund der Corona-Pandemie ganz auf digitale Formate.

"Nicht jammern über das, was wir aus vernünftigen Gründen und in Solidarität unterlassen, sondern das nutzen und gestalten, was gut und unbeschwert möglich ist." Das hat man sich in den evangelischen Kirchengemeinden Hirschhorn, Neckarsteinach und Rothenberg hinsichtlich der Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern auf die Fahnen geschrieben.

So hat sich die > Evangelische Kirchengemeinde in Hirschhorn aufgrund des "aktuell dynamischen Infektionsgeschehens" entschieden, keine Präsenzangebote zu machen.

Stattdessen finden sich auf der Internetseite www.ev-kirche-hirschhorn.ekhn.de eine Kreuzwegandacht sowie Texte und Audioformate zu Karfreitag und Ostern. Außerdem verweist Pfarrer Jörg Awischus auf die Internetseiten der Nachbargemeinden Neckarsteinach und Rothenberg, über die die Teilnahme an Video- oder ZOOM-Gottesdiensten möglich ist.

Auf den Eberbacher Ohrsberg ist wieder ein Kreuzweg individuell begehbar. Fotos:Barbara Nolten-Casado

In der > Katholischen Kirchengemeinde Hirschhorn beginnen die "drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod, von der Grabesruhe und von der Auferstehung des Herrn" am Gründonnerstagmorgen mit einer Trauermette um 8 Uhr in der Klosterkirche. Um 19 Uhr findet die Abendmahlfeier mit anschließender stiller Anbetung in der Pfarrkirche statt. Von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitagmorgen um 7 Uhr wird bei einer Männergebetswache in der Pfarrkirche der biblischen Ereignisse um Jesu "Wachen am Ölberg" gedacht.

Der Karfreitag beginnt in Hirschhorn wiederum mit einer Trauermette um 8 Uhr in der Klosterkirche. Um 15 Uhr findet die Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche statt. Am Karsamstagmorgen laden die Karmelitenpatres ein weiteres Mal zur Trauermette um 8 Uhr in dien Klosterkirche ein. Am Sonntagmorgen wird dann um 6 Uhr in der Pfarrkirche die Osternacht gefeiert. Am Sonntag um 11 Uhr sind die Gläubigen zum Oster-Hochamt dorthin eingeladen. Am Ostermontag findet die Messfeier mit anschließender Gräbersegnung um 11 Uhr in der Ersheimer Kapelle statt.

Für alle Gottesdienste außer den morgendlichen Trauermetten in der Klosterkirche wird um Anmeldung bis heute, Donnerstag, 10 Uhr, unter der Telefonnummer (0.6272) 22 34 gebeten. Eventuelle freie Plätze werden jeweils vor Gottesdienstbeginn vor Ort vergeben. Für alle, die nicht an den Ostergottesdiensten teilnehmen können, liegen in der Pfarrkirche sowie in der Ersheimer Kirche Texte für Hausgottesdienste zum Mitnehmen aus. Weitere Infos gibt es unter www.bistummainz.de/pfarrei/neckartal im Internet.

In der > evangelischen Kirchengemeinde Eberbach hat man sich für Karfreitag und Ostern zu einer Mischung aus Präsenz-Gottesdiensten und solchen in digitaler Form entschieden. So findet am Karfreitag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl (nur Brot) in der Michaelskirche statt. Caroline Bauer singt die Bach-Arie "Es ist vollbracht". Dieser Gottesdienst kann auch im Youtube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde aufgerufen werden. Hier findet sich zudem ein Video-Clip zur Osternacht mit Entzündung der Osterkerze am Osterfeuer und Musik von ehemaligen Mitgliedern der "Voices of Heaven".

Am Ostersonntag umrahmen Posaunen den Auferstehungsgottesdienst um 8 Uhr auf dem Friedhof. Um 10 Uhr wird die Osterbotschaft in einem Gottesdienst in der Michaelskirche verkündet. Caroline Bauer singt dabei ein Händel-Arie. Um 11 Uhr laden Pfarrer Ekkehard Leytz und Barbara Coors zu einem Ostergottesdienst per ZOOM ein. Der Link dazu findet sich auf der Internetseite der Gemeinde unter www.ekieber.de.

An Karfreitag und an Ostern ist die Michaelskirche jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zeitlich unabhängig ist ein liturgischer Osterspaziergang auf dem Breitenstein mit musikalischer Untermalung, den Vikarin Laura Adler gestaltet hat. Der zugehörige Flyer und die Musik sind über die Homepage der Kirchengemeinde abrufbar.

In der > Katholischen Kirchengemeinde in Eberbach beginnen die drei österlichen Tage heute, am Donnerstag, mit einem Rosenkranzgebet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk. Dort steht auch von 20 bis 24 Uhr die Kirche offen zum persönlichen Gebet. Die "Messe vom letzten Abendmahl" wird zentral für die gesamte Seelsorgeeinheit Edith Stein um 19.30 Uhr in St. Afra, Neckargerach gefeiert.

Die Feier der Karfreitagsliturgie findet am Freitag um 15 Uhr unter Mitwirkung eines Solistenensembles in St. Johannes Nepomuk statt. Dieser Gottesdienst ist auch per Livestream über den Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit mitzuerleben. Der Link dazu ist auf deren Homepage, www.se-edith-stein.de zu finden.

Zur Feier der Heiligen Osternacht sind die Gläubigen am Samstagabend um 21 Uhr in die Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk eingeladen. Ein Männer-Solistenensemble und Orgel lassen dabei die Messe "Missa Cum Jubilo" von Maurice Duruflé erklingen. Auch dieser Gottesdienst wird über den Youtube-Kanal live gestreamt. Am Ostersonntag lädt ein Youtube-Livestream der Messfeier aus St. Maria, Waldbrunn, zum Mitfeiern ein. Am Ostermontag findet in St. Johannes Nepomuk um 10.45 Uhr die Feier der Erstkommunion statt. Die > Evangelische Kirchengemeinde Schönbrunn lädt ihre Gläubigen an Gründonnerstag zu Abendmahlsgottesdiensten um 17 Uhr in die Kirche in Schönbrunn und um 18 Uhr in die Schwanheimer Kirche ein. An Karfreitag finden Gottesdienste um 9 Uhr in Moosbrunn und um 10 Uhr in Haag statt.

Aufgrund des begrenzten Platzes in diesen beiden Kirchen wird hierfür um Anmeldung unter Telefon (0 62 72) 27 37 gebeten. Am Sonntag wird um 6.30 Uhr auf dem Friedhof in Haag und um 7.15 Uhr auf dem Friedhof in Allemühl Ostern gefeiert. Um 10 Uhr findet dann ein Gottesdienst in der Kirche in Schönbrunn statt. An Ostermontag sind die evangelischen Christen zum Gottesdienst um 9 Uhr in die Kirche in Schwanheim und um 10:15 Uhr in die Kirche in Moosbrunn eingeladen.

Die > Evangelische Kirchengemeinde Heiligkreuzsteinach, Heddesbach und Brombach bietet zu diesem Osterfest keine Präsenzgottesdienste an. Die Teilnahme an ZOOM-Gottesdiensten ist an Karfreitag und Ostersonntag über die Internetseite www.diekircheimdorf.de/aktuell möglich.