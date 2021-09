Von Martina Birkelbach

Schwanheim. Die Covid-19-Drittimpfung im Seniorenheim Parkblick in Schwanheim ist gelaufen; in der vergangenen Woche haben fast alle Bewohner die Auffrischimpfung erhalten. Was sich einfach anhört, ist jedoch mit viel Bürokratie verbunden. Verwaltungsaufwand, der zusätzlich zu den seit über eineinhalb Jahren ständig neuen Richtlinien in Pflegeheimen geleistet werden muss. "Wir können gar nicht mehr zählen, wie oft die Landesregierung zwischenzeitlich die entsprechende Verordnung geändert hat", sagen Heimleiterin Renate Hettler-Jensen und Pflegedienstleiter Sven Jensen.

Ständige Änderungen gab es beispielsweise bei den Schnelltests, den Besucher-Vorschriften oder den Vorschriften, die die Mitarbeiter einhalten müssen. "Alles muss jeweils in die Standards eingearbeitet werden", erklären die beiden. Viel Arbeit ist es insbesondere dann, wenn zwischen der Veröffentlichung der Verordnung und dem Inkrafttreten nur wenige Tage liegen.

Im Seniorenheim Parkblick wurden die Bewohner Ende Dezember 2020 zum ersten Mal geimpft, am 20. Januar 2021 gab es vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises (in einzelnen Fällen auch von den Hausärzten) die zweite Dosis Biontech, und vergangenen Montag, 20. September, stand die dritte Impfung an. Jensen: "Lediglich die Bewohner, die aus unterschiedlichen Gründen bei der ersten Impfrunde noch nicht dabei waren, und deren Erstimpfung daher noch keine sechs Monate zurückliegt, haben noch keine Auffrischimpfung erhalten."

Die Heimleitung musste zunächst jedes Mal dem mobilen Impfteam mitteilen, welche Bewohner und Mitarbeiter sich voraussichtlich impfen lassen wollen. "Bei Bewohnern, die nicht einwilligungsfähig sind, mussten die entsprechenden Kontaktdaten der Betreuer sowie die medizinischen Diagnosen genannt werden." Danach musste an alle Betreuer die Einwilligungserklärung und der Aufklärungsbogen verschickt werden. "Sobald diese wieder bei uns eingetroffen waren, mussten wir überprüfen, ob alles korrekt ausgefüllt und unterschrieben wurde. Andernfalls, wenn beispielsweise eine Unterschrift fehlte oder ein Kreuz falsch gesetzt war, konnte keine Impfung durchgeführt werden."

Renate Hettler-Jensen und Sven Jensen erklären weiter: "Die Hauptarbeit bestand darin, dass viele Angehörige, die in der Regel die Betreuung für unsere Bewohner übertragen bekommen haben, noch Fragen zu den Impfungen hatten. Wir haben versucht, so gut wie möglich alles zu beantworten. Zusätzlich wurden die Betreuer vor dem Impftermin noch von einem Arzt des mobilen Impfteams telefonisch kontaktiert. Der klärte über die Impfung auf". Lediglich für zwei Bewohner war eine Impfung nicht gewünscht; "wobei in einem Fall ein sehr hohes Alter dafür ausschlaggebend war". Laut Jensen sind "die Bewohner, die kognitiv die pandemische Situation mitbekommen haben, eigentlich alle für die Impfungen sehr aufgeschlossen". Er vermutet, dass das auch daran liegt, weil es sich dabei um eine Generation handelt, für die Impfungen vor gefährlichen Erkrankungen etwas ganz Normales sind. "Viele unserer Bewohner gehören ja noch der Generation an, die sogar noch gegen Pocken geimpft wurde." Ansonsten haben sich die Bewohner mittlerweile an die derzeit noch bestehenden Schutzmaßnahmen – beispielsweise dass die Mitarbeiter Masken tragen – gewöhnt.

Für die Mitarbeiter ist die ganze Situation laut Hettler-Jensen und Jensen immer noch sehr belastend. "Insbesondere das Maskentragen während der Arbeit ist, da es sich um eine körperlich anstrengende Arbeit handelt, äußerst unangenehm. Und alles über die lange Zeit der Pandemie hin, da muss man sie alle wirklich loben."

Glücklicherweise gab es seit Beginn der Pandemie in der Einrichtung bislang keine Coronainfektionen, entsprechend natürlich auch keine an Corona Verstorbenen. Auch ist es nur vereinzelt zu leichten Impfreaktionen, "wie Kopf- und Gliederschmerzen und leichtes Fieber gekommen, dies war aber in allen Fällen spätestens nach 24 Stunden vorbei".

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Im Seniorenheim Parkblick werden wegen der sich noch immer rasant ausbreitenden Delta-Variante die Sicherheitsmaßnahmen evaluiert, um auch weiterhin eine Einschleppung des Virus in die Einrichtung zu verhindern.

Heimleiterin und Pflegedienstleiter erklären: "Man muss immer abwägen, inwieweit die jeweiligen von der Landesregierung vorgeschriebenen Schutzvorschriften tatsächlich ausreichen, um den Bewohnern einen angemessenen Schutz zu bieten". Sie erinnern dabei an den Beginn der Pandemie, als das Robert-Koch-Institut die Wirkung von Masken noch bezweifelte und dass lange Zeit Stoffmasken als ausreichend erachtet wurden. "Konträr zu den Empfehlungen – beziehungsweise zu den Vorschriften – haben wir jeweils höhere Sicherheitsstandards gefahren, als wir eigentlich gemusst hätten. Wir haben im Laufe der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass oftmals erst im Nachhinein von politischer Seite her erkannt wird, dass höhere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich gewesen wären. Daher prüfen wir anhand der uns jeweils vorliegenden Daten, inwieweit die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen in einzelnen Punkten tatsächlich ausreichend sind, beziehungsweise wo diese eventuell Sicherheitsrisiken beinhalten."

Natürlich müssen Hettler-Jensen und Jensen dabei immer beachten, dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich nie die Rechte der Bewohner einschränken dürfen, "das wäre nur im Rahmen der jeweiligen Verordnungen der Landesregierung erlaubt".