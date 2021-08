Psychologin und Psychotherapeutin Judith Heyne in ihrer Praxis in der Friedrich-Ebert-Straße 2. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Corona, Pandemie, Lockdown, Long-Covid-Syndrom und jetzt die aktuellen Diskussionen rund um die Impfungen: Das alles belastet zunehmend die Psyche. Wie kommen die Menschen damit zurecht, wie verarbeiten vor allem ängstliche oder depressive Menschen die Situation und wie sieht es in Eberbach mit psychologischer Hilfe aus? Darüber haben wir mit Judith Heyne gesprochen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und seit 2017 eine von derzeit zwei praktizierenden Psychotherapeutinnen in der Stadt. Die seit 2017 bestehende Leerstelle einer Psychiaterin kann sie nicht auffangen, zumal immer mehr Menschen psychiatrische und psychologische Hilfe brauchen und suchen.

Frau Heyne, haben Sie Patienten, die eine Covid-Infektion mitgemacht haben? Und wie geht es denen jetzt psychisch?

Ich habe einige Patienten, die eine Covid-Infektion mitgemacht haben. Bei einer Patientin könnte ein Long-Covid-Syndrom vorliegen – das wird noch medizinisch abgeklärt. Allerdings finde ich es auch schwierig, Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung eindeutig einer Ursache zuzuordnen, da solche Symptome ja auch bei psychischen Erkrankungen vorkommen. Die anderen genesenen Patienten sind bisher Post-Covid-symptomfrei und haben auch keine diesbezüglichen Ängste.

Was genau bedeutet das "Long-Covid-Syndrom" und welche psychischen Beschwerden können dabei auftreten?

"Long-Covid-Syndrom" ist ein Sammelbegriff von sowohl körperlichen wie auch psychischen Symptomen. Dazu gehören vor allem Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrations- und Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, aber eventuell auch Geruchs- und Geschmacksstörungen oder Herzrhythmusstörungen. Die Symptome treten ab zwölf Wochen nach einer Covid-Erkrankung auf. Ursachen können bisher noch nicht benannt werden. Es wird derzeit intensiv darüber geforscht.

Haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr neue Patienten bei Ihnen gemeldet? Und welche Probleme waren vorrangig?

Es haben sich sowohl neue Patienten gemeldet, die unter der besonderen Situation des Lockdowns gelitten haben, sowie Patienten, die bereits vorher bei mir in Therapie waren und nun wieder verstärkt unter schon bekannten Symptomen leiden. Zum Beispiel depressive Patienten, denen wichtige Ressourcen wegfielen (Sport, Treffen mit Freunden etc.) und die dadurch wieder depressive Zustände erlebten.

Es kamen aber auch Patienten, die noch nie psychische Probleme hatten, und gar nicht auf die Idee kamen, dass sie durch die Isolation oder eventuelle Doppelrollen – etwa Arbeit und Kinder zu Hause – in psychische Schwierigkeiten kommen könnten. Sie waren nicht vorbereitet und verstanden nicht, warum sich beispielsweise Gefühle von Schwäche, Unlust, Energie- und Freudlosigkeit nicht wieder normalisierten. Für viele Patienten war Covid monatelang ein Gesprächsthema, und sie waren im Kontext der Einschränkungen sozialer Kontakte dankbar, dass sie wenigstens noch zur Therapie gehen konnten.

Sie hatten ihre Praxis auch im Lockdown nie geschlossen?

Nein. Ich konnte, wie die Arztpraxen, durchgehend arbeiten und das war auch gut und wichtig so. Viele Kolleginnen haben auf Videotherapie umgestellt, aber mir ist wichtig, dem Menschen tatsächlich zu begegnen. Ich empfinde das als einen wesentlichen Teil meiner Psychotherapie.

Woran merkt man, dass mit der Psyche etwas nicht stimmt, und wann sollte man sich Hilfe suchen?

Viele Menschen merken sehr genau, wenn etwas in ihrem Leben nicht stimmt, sie wollen es aber lange nicht wahrhaben und versuchen, wie gewohnt weiterzumachen, in der Hoffnung, es gibt sich wieder. An dem Punkt, wenn jemand hier anruft, ist der Leidensdruck meist so hoch, dass das Hoffen, dass die Probleme sich von selbst wieder geben, nicht mehr besteht.

Ob eine tatsächliche psychische Störung vorliegt, oder ob ein Mensch nur von den momentanen Weltsorgen, etwa Pandemie und Klimakrise, mitgerissen wird, ist manchmal vielleicht schwer zu unterscheiden. Da könnte jemand, der unsicher ist, ruhig eine Sprechstunde beim Hausarzt oder einer Psychologin vereinbaren und es dort mit den Fachleuten zusammen klären.

Welche Sorgen beschäftigt ihre Patienten in Bezug auf Corona derzeit?

Viele fragen sich, ob es jemals wieder aufhört und ein unbeschwertes Leben möglich sein wird, oder ob es noch einmal mehr Einschränkungen geben wird und wir wieder auf so vieles verzichten müssen, was für unser Wohlbefinden und unsere psychische Gesundheit so wichtig ist. Auch Fragen um das Thema der Impfungen spielen eine Rolle: Sind die Impfungen sicher? Könnte es Spätfolgen geben? Wonach soll ich mich richten? Werde ich gezwungen? Was ist schlimmer: Impfung oder Krankheit? Diese Fragen begleiten sowohl ängstliche wie auch depressive Patienten ständig.

Welche Antworten können Sie auf diese Fragen geben?

Uns alle beschäftigen diese Fragen und jeder hat seine eigene Meinung, seinen eigenen Umgang und den eigenen Geschmack, welchen Ratgebern zu folgen ist. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe die Aufgabe, mit den Patienten zusammen heraus zu finden, ob es ihnen so geht wie uns allen, oder ob die Sorgen, Befürchtungen und Ängste in einem überdurchschnittlichen Maß vorhanden sind, dass sie beispielsweise nicht mehr in Kontakt treten können mit vertrauten Personen, nicht mehr zur Arbeit gehen können, sich nicht mehr versorgen, nicht mehr schlafen oder essen können oder ähnliches. Wenn das so ist, kann ich Hilfe anbieten.

Seitdem die Praxis von Dr. Karin Drobig im Frühjahr 2017 geschlossen wurde, gibt es keinen Nachfolger. Wie schlimm ist das für Eberbach?

Frau Dr. Drobig war Psychiaterin/Ärztin. Leider wurde diese Facharztpraxis in Eberbach nicht wieder besetzt, was für die Stadt und die ländliche Umgebung immer noch schlimm ist. Wir sind zurzeit nur zwei praktizierende Psychotherapeutinnen in Eberbach und können weder den gesamten Therapiebedarf decken, noch die Leerstelle einer fehlenden Psychiaterin auffangen. Manche Leute können oder wollen nicht über ihre Probleme reden, sondern bevorzugen eine medikamentöse Therapie, manche Menschen schaffen es auch nicht, nach Mosbach oder Heidelberg zu fahren, um sich dort psychiatrische Hilfe zu suchen. Die psychiatrischen Praxen in Mosbach sind auch überfüllt und nehmen keine neuen Patientinnen, was es noch mal schwieriger macht. Die Menschen bleiben dann unversorgt.

Wie lange muss man warten, um bei Ihnen einen Termin zu bekommen? Und wie funktioniert das, braucht man eine Überweisung?

Eine Überweisung ist nicht nötig – es reicht die Krankenkassenkarte. Wie lange bei mir die Wartezeit ist, kann ich nicht sagen. Ich führe keine Warteliste. Wenn ich eine Patientin nicht übernehmen kann, gebe ich Tipps, wo sie sich hinwenden kann. Falls das nicht klappt, können sie sich noch mal melden. In den meisten Fällen klappt es dann irgendwo. Es ist nicht angenehm und nicht leicht: Sie müssen tapfer überall anrufen, auch wenn das in der belasteten Situation schwerfällt. Wer das tut, bekommt auch einen Platz!

Welche Tipps haben Sie für unsere Leser? Gibt es irgendetwas zum Üben, Ausprobieren oder Abschalten? Etwas, was vielleicht zwischendurch auf der Arbeit oder zu Hause praktiziert werden kann und dabei hilft, die Psyche wieder "in Ordnung" zu bringen?

Tipps zum Üben sind eigentlich nicht mein Gebiet. Da kann ich die verhaltenstherapeutische Kollegin in Eberbach empfehlen (lacht). Aber nach den erschütternden Erfahrungen des Lockdowns sowie aufgrund von psychologischen Forschungen und Erkenntnissen lege ich uns allen Kontakt nah – miteinander sprechen, sich ansehen und so oft es geht, wo es möglich ist im nahen Umfeld, auch sich berühren.

Frau Heyne, wir danken Ihnen für das Gespräch.