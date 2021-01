Von Martina Birkelbach

Hirschhorn. Was macht Corona mit der Psyche des Menschen? Darüber haben wir mit Privatdozent Dr. med. Tobias Freund gesprochen. Freund arbeitet in Hirschhorn gemeinsam mit Dr. Ragini Gandhi als selbstständiger Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin. Die beiden leiten zudem das "Zentrum für Traumatherapie Neckartal". Freund ist außerdem als Dozent an der Universität Heidelberg tätig (Studiengänge Humanmedizin, interprofessionelle Gesundheitsversorgung und Psychologie).

Herr PD Dr. Tobias Freund, Sie sind auf die Heilung "traumatischer Ereignisse" spezialisiert. Um was kann es sich dabei handeln?

Traumatische Ereignisse sind Ereignisse, die Menschen massiv bedrohen. Das kann ein Unfall sein, eine Gewalttat oder auch eine schwerwiegende Erkrankung. Auch so etwas wie der Verlust des eigenen Kindes ist oft traumatisch. Bei Kindern behandeln wir neben aller Art von erlebter Gewalt oder Vernachlässigung oft auch die Folgen medizinischer Eingriffe, die vom Kind als traumatisierend erlebt werden.

Wie kann sich ein solches Ereignis auswirken, welche Krankheiten entstehen?

Zu den häufigsten Traumafolgen gehören die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die Depression. Auch Angsterkrankungen kommen oft vor. Bei der PTBS leiden die Patienten unter Albträumen, häufigen sich aufdrängenden Bildern und meist auch unter massiver Unruhe und Schreckhaftigkeit. Bei sehr kleinen Kindern und Säuglingen kann es schwierig sein, diese Zeichen zu erkennen. Manchmal sind die kleinen und auch die großen Patienten auch "wie erstarrt", sind also sehr ruhig und wirken "wie weggetreten".

Was ist mit Corona, mit der Pandemie? Wie wirkt sich das Covid-19-Virus auf die Psyche aus und kann es ebenso zu einem Traumata führen?

Die Coronapandemie führt bei vielen Menschen zu großer Angst. Außerdem sind oft nur noch wenige Aktivitäten möglich. Der Sport fällt aus, man trifft sich nicht mehr. Das führt zu starker Einsamkeit und oft werden Depression und Angsterkrankungen hierdurch schlechter. Traumatisierend kann es sein, wenn man durch COVID-19 einen nahestehenden Menschen verliert, sich dann oft nicht einmal verabschieden kann. Oder man erkrankt selbst und muss mit der Todesangst umgehen, die bei einem schweren Verlauf entstehen kann.

Wie sieht es derzeit in Ihrer Praxis aus, haben Sie seit Beginn der Pandemie mehr Menschen mit psychischen Problemen? Gibt es inzwischen "Corona-Patienten"?

Ja, die Anfragen haben seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen. Bisher haben wir noch niemanden betreut, der allein aufgrund von Corona behandelt werden muss. Das ist aber auch typisch, denn viele Menschen warten erst einmal einige Zeit ab, ob sich die Symptome von alleine legen, bis sie sich melden. Leider ist zu erwarten, dass wir künftig noch mehr Kinder betreuen müssen, die körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Die Isolation im häuslichen Umfeld und oft auch der Frust etwa bei Jobverlust oder auch Suchterkrankungen der Bezugspersonen sind Risikofaktoren für Übergriffe.

Um welche Erkrankungen handelt es sich dabei und wie schwerwiegend können diese sein?

Wir behandeln vor allem Menschen mit PTBS und Depressionen. Die Verläufe sind durch die fehlenden Möglichkeiten, sich "etwas Gutes zu tun" durch den Lockdown oder durch finanzielle Probleme oft schwerer.

Sind es eher Männer oder Frauen, die Ihre Hilfe benötigen? Welche unterschiedlichen Probleme haben Frauen und Männer?

Ich würde sagen, das Verhältnis ist bei uns in etwa ausgeglichen. Tatsächlich kommen aber Männer seltener und oft auch viel später zur Therapie. Das liegt manchmal daran, dass sie sich schwerer damit tun, Hilfe zu suchen.

Wie sieht es bei Kindern und Jugendlichen aus, welche Erkrankungen sind in diesen Altersgruppen entstanden?

Leider entwickeln auch Kinder und Jugendliche oft Traumafolgestörungen wie PTBS oder auch Depressionen. Hierbei fällt auf, dass insbesondere Jungs häufig eher aggressiv oder unruhig reagieren. Manchmal wird das dann als ADHS interpretiert. Hier muss man genauer hinschauen, wenn traumatische Erlebnisse passiert sind. Bei Säuglingen und Kleinkindern sind es meist medizinische Eingriffe, die als traumatisierend erlebt wurden.

Sie betreuen auch die Bewohner in den Pflegeheimen Casa Reha in Hirschhorn, und Haus Cordula in Kortelshütte. Was belastet die älteren Menschen derzeit am meisten?

Neben der Angst vor Ansteckung ist es vor allem die Einsamkeit, welche die älteren Menschen sehr stark belastet.

Haben Sie überhaupt noch Termine frei?

Tatsächlich führen wir wie so gut wie alle Traumatherapeuten eine Warteliste. Bei Kindern und Jugendlichen sieht es dabei mit Terminen derzeit noch etwas besser aus als bei den Erwachsenen.

Welche Veränderungen gibt es wegen Corona in Ihrer Arbeit in der Palliativmedizin?

Hier sind wir gefordert offen mit Menschen am Ende ihres Lebens darüber zu sprechen, welche Maßnahmen sie noch wollen. Insbesondere der Fall einer möglichen COVID-19-Infektion mit schwerem Verlauf, also der Notwendigkeit etwa von Intensivstation oder Beatmung und Wiederbelebung wird dann besprochen. Den meisten Menschen ist es wichtig, dass sie nicht leiden müssen. Das können wir nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Ins Krankenhaus wollen die wenigsten – und das muss dann oft auch nicht sein.

Sie bieten vielfältige Methoden zur Traumatherapie für alle Altersgruppen. Unter anderem Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy (IRRT), Verhaltenstherapie (VT) und tiefenpsychologische Methoden. Worum genau handelt es sich dabei?

Beim EMDR erfolgt die Bearbeitung der traumatischen Erfahrungen unter bilateraler Stimulation, was bedeutet, dass entweder mittels Augenbewegungen oder akustischen Signalen im Seitenwechsel gearbeitet wird. Die Patienten sind dabei vollständig wach, haben stets die Kontrolle und die Methode hat auch nichts mit Hypnose zu tun. Bei Kindern kommen dabei zusätzlich auch kreative Techniken wie Kneten, Malen, Figurenspiel oder Geschichten zum Einsatz. Es handelt sich um eine extrem wirksame und von den Leitlinien empfohlene Methode, um die Belastung bei traumatischen Erinnerungen schnell zu reduzieren und so die Verarbeitung zu ermöglichen. Leider gibt es bisher nur wenige EMDR Therapeuten. Beim IRRT wird die traumatische Geschichte vom Patienten "umgeschrieben". Verhaltenstherapeutische Methoden basieren auf dem Prinzip des Lernens und werden sowohl zur Stabilisierung als auch zur Behandlung von Ängsten und Depressionen angewendet. Vielfach sind "problematische Gedanken" die Ursache von Belastungen und Leid nach traumatischen Ereignissen. Gerade hierbei sind dann verhaltenstherapeutische Techniken sehr wirksam einsetzbar. Bei der Tiefenpsychologie stehen unbewusste seelische Vorgänge im Vordergrund der Behandlung. Ziel ist es, diese bewusst werden zu lassen. Hierbei werden insbesondere die Übertragungs- bzw. Gegenübertragungsphänomene gegenüber der Therapeutin in den Blick genommen. Uns ist wichtig, dass jeder Patient mit den Methoden behandelt wird, die seiner bzw. ihrer Symptomatik am besten helfen. Daher ist von uns Therapeuten vor allem Flexibilität gefragt.

Welche Methoden wenden Sie bei den "Corona-Patienten" an?

Grundsätzlich sind alle Methoden auch für "Corona Patienten" geeignet. Die Auswahl richtet sich nach den Problemen des individuellen Patienten.

Was hat sich insgesamt an Ihrer Arbeit verändert?

Bis auf die selbstverständlich verschärften Hygienemaßnahmen wie etwa das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und den Abstandsregeln hat sich eigentlich wenig geändert.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Halten Sie eine weitere Steigerung der psychischen Erkrankungen für möglich?

Ich gehe sehr davon aus, dass die Folgen der Pandemie und des Lockdowns – beispielsweise wirtschaftliche Krise, zugenommene (häusliche) Gewalt oder soziale Isolation – erst mit der Zeit zu Tage treten werden und dies wird die Zahlen weiter steigen lassen.

Wie sieht es mit psychischen Corona-Spätfolgen aus?

Neben den beschriebenen möglichen Folgen der Pandemie als solches bleibt abzuwarten, was eine Infektion mit dem Coronavirus für Spätfolgen verursacht. Da sehen wir allmählich die ersten neurologischen Spätfolgen bei einigen Patienten. Das Post-COVID19-Syndrom kann beispielsweise mit extremer Müdigkeit oder Konzentrations- und Gedächtnisstörungen einhergehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch zu psychischen Beeinträchtigungen kommen kann. Hier ist aber weiter Forschung nötig.

Sie sind auch als Dozent an der Uni Heidelberg tätig. Wie unterrichten Sie derzeit und inwieweit ist Corona auch dort ein Thema?

Aktuell finden viele Lehrveranstaltungen online statt. Wir sind Lehrpraxis und haben auch Studierende in der Praxis. Da ist natürlich vor allem der Schutz der Studierenden vor einer Infektion Thema.

Welche Tipps für Körper und Seele haben Sie für unsere Leser?

Wichtig ist, dass auch in Zeiten von Lockdown und Pandemie die Hoffnung nicht verloren geht. Das klingt vielleicht banal, aber die Hoffnung auf ein Ende der Infektionswelle und eine Erholung von Wirtschaft und Gesellschaft trägt uns durch diese schwere Zeit. Konkret können wir nach unseren Möglichkeiten täglich neu die Herausforderungen annehmen, die uns COVID-19 bereitet und die Freiräume, die wir haben, so gut es geht nutzen. Das kann ein Telefonat mit einem Freund von früher sein, den man schon immer mal anrufen wollte oder eine "Online Geburtstagsparty" über eine der vielen Kommunikationsplattformen oder ein Workout mit Hanteln vor dem heimischen Fernsehen und vieles andere mehr. Die Seele braucht Gemeinschaft und der Körper Bewegung. Die Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber es ergeben sich auch täglich neue. Auch rücken viele Menschen trotz des körperlichen Abstandes durch konkrete Zeichen der Solidarität enger zusammen, sei es in den Familien oder in der Nachbarschaft.

Herr PD Dr. Tobias Freund, wir bedanken uns für das Gespräch.