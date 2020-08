Eberbach. (jbd/rho) Auf die Frage nach drohender Wasserknappheit in Eberbach gaben die Stadtwerke am Freitagmittag noch Entwarnung. Zu Wochenbeginn hatte sich zumindest im Ortsteil Brombach die Situation offenbar stark verschlechtert. Denn die Stadtverwaltung sah sich am Montag gezwungen, die rund 360 Einwohner des Odenwälder Ortsteils zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser aufzurufen.

Das Gesundheitsamt hat inzwischen verfügt, das Ortsnetz vorbeugend zu chloren und bis zum Nachweis seiner Keimfreiheit das Trinkwasser auf jeden Fall abzukochen.

"Mittlerweile sind die Schüttungen der beiden Quellen in Brombach auf ein Minimum zurückgegangen. Zur Zeit liefern die Quellen nur 0,5 Liter pro Sekunde. Dieser Wert liegt weit unter der eigentlichen Schüttung von etwa 3 Litern pro Sekunde. Die Wasserversorgung kann mit diesem Wasseranfall gerade noch gewährleistet werden", informiert das Hauptamt. Doch die Unterstützung der Brombacher sei nötig. Sie werden gebeten, ihren Wasserverbrauch jetzt "auf ein Minimum zu reduzieren". Die Stadtwerke prüften in Absprache mit dem Gesundheitsamt Heidelberg gerade die mögliche Zuschaltung einer Notleitung.

Obwohl in den anderen Eberbacher Ortsteilen die Quellen noch ausreichend Wasser ausschütteten, wird die Bevölkerung auch da zum sparsamen Umgang mit dem Nass aufgerufen. Entsprechende Anfragen beantworten die Stadtwerke unter Telefon 06271/92090.

Woher kommt das Wasser?

Eberbach verfügt über ein vollständiges Wasserleitungsnetz. Auf das alte Eberbach und Neckarwimmersbach fließt das Trinkwasser derzeit aus drei Entsäuerungsanlagen zu: aus der Gaimühle, dem Dürrhebstahl und vom Holdergrund. Die Gemarkungen Dürrhebstahl mit zwei Quellen, die Herrenwiesenquelle in Friedrichsdorf, Gaimühle und Holdergrund liefern das Nass in unterschiedlicher Menge.

Das natürliche Gefälle von Dürrhebstahl und Gaimühle bringt einen ausreichenden Druck in die Wasserhähne der Haushalte in der Innenstadt und in Eberbach Nord sowie Friedrichsdorf. Vom Holdergrund geht es auch in den Hochwasserbehälter am Scheuerberg.

Nach Neckarwimmersbach führen zwei Leitungen: eine durch die Neckarbrücke und ein Düker unter dem Neckar. Um ganz oben in diesem Stadtteil anzukommen, muss der Druck verstärkt werden. Das zusammengemischte Quellwasser ist ausgesprochen weich (deutscher Härtegrad 2 bis 4), es muss sogar Kalk zugesetzt werden.

Rockenau versorgt sich selbst, außer in der Rockenauer Straße. Brombach hat seine eigene Geißbergquelle, Pleutersbach (außer dem Neckarrain) bekommt das Wasser aus Schönbrunn, Igelsbach ist an die Hirschhorner Versorgung angeschlossen, Unterdielbach wird von Waldbrunn beliefert, Lindach bezieht Eberbacher Wasser. Bleiben noch die Brunnen in der Au. Die werden bei Bedarf zugeschaltet, haben aber härteres Wasser. Die insgesamt fünf Au-Brunnen werden vom Grundwasser des Neckars gespeist, aber auch vom Wasser, das aus den Wimmersbacher Hängen kommt.

Update: Montag, 10. August 2020, 17.22 Uhr